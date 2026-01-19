Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không phải HIEUTHUHAI hay Negav, đây mới là 'Anh trai say hi' đóng chính phim Tết 2026 của Trường Giang

SVO - Không còn là tin đồn, Anh Tú Atus chính thức trở thành nam chính phim Tết 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang.

Anh Tú Atus là người được Trường Giang “chọn mặt gửi vàng” cho vai nam chính trong dự án phim Tết 2026. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác với nhau trên màn ảnh rộng.

dsc-4484.jpg

Xuất thân là nghệ sĩ hoạt động song song ở cả âm nhạc và diễn xuất, Anh Tú Atus những năm gần đây dần khẳng định vị trí riêng trong lòng khán giả trẻ. Không chỉ gây thiện cảm nhờ ngoại hình sáng và năng lượng tích cực qua các chương trình truyền hình thực tế như Anh trai say hi, Running man Vietnam mùa 3, anh còn từng bước chứng minh năng lực diễn xuất qua loạt dự án điện ảnh đa dạng.

dsc-4623-1.jpg

Với Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus mang đến hình ảnh một chàng trai trẻ trung, gần gũi, có phần tinh nghịch nhưng không hời hợt. Nhân vật anh đảm nhận là tuyến tình cảm song hành cùng An (Đoàn Minh Anh).

dsc-9103.jpg

Đó còn là “điểm va chạm” quan trọng trong cấu trúc gia đình ông Thạch (Trường Giang). Sự xuất hiện của nhân vật này vô tình phá vỡ trật tự vốn khép kín, nơi người cha quen kiểm soát và che chở con gái bằng những nguyên tắc nghiêm khắc.

dsc-7111.jpg

Từ những cuộc hẹn hò lén lút, các màn “bày mưu tính kế” ngây ngô cho đến những cuộc đối đáp khéo léo giữa hai thế hệ, vai diễn của Anh Tú Atus hứa hẹn tạo nên chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa chạm đến nỗi lo rất thật của những người làm cha mẹ khi con cái bước vào thế giới yêu đương.

nha-ba-toi-mot-phong-teaser-poster-kthuoc-social.jpg

Lần đầu hợp tác cùng Trường Giang, sự trở lại của Anh Tú Atus trên "đường đua" phim Tết Bính Ngọ khiến khán giả tò mò. Đây không chỉ là cột mốc mới trong hành trình diễn xuất của anh, mà còn là lời hứa hẹn về một màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng nhưng vẫn đủ chiều sâu cảm xúc.

q1.jpg

Ngoài ra, sự góp mặt của Lê Khánh, vì thế, không chỉ làm phong phú thêm dàn nhân vật, mà còn giúp bộ phim cân bằng hài hòa giữa tiếng cười và những khoảng lặng cảm xúc.

q.jpg

Khi kết hợp cùng Trường Giang, cặp đôi “trung niên” được kỳ vọng sẽ mang đến những mảng miếng hài vừa duyên dáng, vừa chạm sâu vào tâm lý, góp phần tạo nên sắc thái ấm áp, rất đời cho Nhà ba tôi một phòng trong mùa phim Tết.

#Anh Tú Atus #Anh Tú Atus phim Tết #Nhà ba tôi một phòng #Trường Giang #phim Tết #Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 #Anh trai say hi #HIEUTHUHAI #Negav

