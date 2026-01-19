Đạo diễn Minh Beta và hành trình đưa món phở lên màn ảnh rộng

SVO - Những hình ảnh đầu tiên về hậu trường phim điện ảnh 'Mùi phở' vừa chính thức được đăng tải, hé lộ bối cảnh quan trọng bậc nhất, căn bếp của ông Mùi. Không chỉ là một không gian quay phim, căn bếp ấy được dựng lên như một 'ký ức sống', nơi mọi thanh âm, ánh sáng và nhịp sinh hoạt đều gợi cảm giác sum vầy thân thuộc của ngày Tết.

Là một trong số những phim điện ảnh được mong chờ Tết Bính Ngọ, Mùi Phở gây tò mò khi mang món ăn nổi tiếng nhất Việt Nam lên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Minh Beta rất tâm đắc với hành trình đưa món phở lên phim.

Theo đạo diễn Minh Beta: “Phở là một món ăn ‘quốc hồn quốc túy’ của Việt Nam. Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ để truyền tải một cách chính xác nhất những tinh túy của món ăn này, từ hương vị đến tinh thần. Vì vậy, ê kíp đã chủ động liên hệ Chi hội Phở Vân Cù – cái nôi của nghề phở và nhận được sự tư vấn tận tình, kỹ lưỡng”.

Không dừng lại ở câu chuyện ẩm thực, Minh Beta cũng nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc của dự án: “Tết là cơ hội quý giá để các thành viên trong gia đình lắng nghe nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đó là lý do ngoài yếu tố giải trí, chúng tôi đặc biệt chú trọng việc kể được tiếng lòng của nhiều thế hệ khác nhau.”

Nghệ sĩ Xuân Hinh ban đầu từ chối nhưng sau đó đồng ý ngay khi được mời đóng phim về phở.

Nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ sự hào hứng khi đồng hành cùng dự án, bởi với ông, phở là “hồn cốt” của người Việt: “Tôi vui khi được góp mặt trong một bộ phim về văn hoá gắn với phở. Phở không chỉ là món ăn, mà là cái hồn, cái cốt mà những thế hệ đi trước để lại”. Ông cũng tiết lộ phim sẽ mang đến tiếng cười nhiều tầng bậc: “Có bi có hài, có cái cười chúm chím, có cái cười thâm thúy, có cái cười sảng khoái. Nghệ sĩ cần những tác phẩm để lại tác động xã hội”.

Trong khi đó, diễn viên Quốc Tuấn tự hào chia sẻ: “Ngay từ tên phim đã rất ý nghĩa. Với tôi, đây là một dự án nghệ thuật giàu giá trị, tôi mong rằng, khán giả sẽ cảm được tinh thần Việt trong từng chi tiết”. Diễn viên Hà Hương cũng đồng điệu với thông điệp của bộ phim: “Tôi là người sống thiên về truyền thống, yêu văn hoá, nghệ thuật và ẩm thực. Mùi phở cho tôi tất cả những điều đó, theo cách rất gần gũi và ấm áp”.

Diễn viên Thu Trang cũng góp mặt trong phim.

Mùi phở không chỉ kể câu chuyện về phở, mà kể về Tết, về gia đình, về sự thấu hiểu để sau tiếng cười, điều ở lại là cảm giác muốn về nhà và ngồi lại với nhau thêm một chút. Bộ phim hứa hẹn trở thành lựa chọn phù hợp để các thế hệ trong gia đình cùng đồng hành trong dịp Tết. Minh Beta hợp tác cùng 2 biên kịch là Đinh Tiến Dũng và Kay Nguyễn để hoàn thiện kịch bản, với mong muốn mang được những điều đặc sắc nhất về ẩm thực Việt nói chung và món phở nói riêng lên màn ảnh rộng.

Như vậy, bên cạnh những cái tên đình đám như Trấn Thành (Thỏ ơi!!), Trường Giang (Nhà ba tôi một phòng) thì đường đua phim Tết 2026 sẽ có một đối thủ đáng gờm mang tên Mùi phở. Ngoài cái tên Xuân Hinh và Thu Trang là "bảo chứng phòng vé" thì khán giả cũng mong chờ văn hoá ẩm thực Việt sẽ được kể lại một cách rõ nét và thú vị trên phim.