Lee Junho đẹp không góc chết trước buổi gặp gỡ người hâm mộ

Tuệ Nghi
SVO - Lee Junho hé lộ poster buổi gặp gỡ người hâm mộ với hình ảnh tuyệt đẹp.

Lee Junho khiến người hâm mộ lên đến đỉnh điểm mong chờ nhân dịp sinh nhật sắp tới của anh, với việc phát hành hình ảnh teaser đầy tinh tế. Công ty quản lý của anh, O3 Collective, đã thông báo vào ngày 18/1 rằng, nam nghệ sĩ sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ Stunning Us vào ngày 24 và 25/1, tại Nhà thi đấu Hwajeong, thuộc ĐH Hàn Quốc ở Seoul.

Hình ảnh teaser ghi lại nụ cười dịu dàng của Lee Junho và vẻ ngoài lịch lãm thu hút sự chú ý 'cao độ' của công chúng. Sự kiện này diễn ra sau thành công vang dội của loạt phim Netflix, Cashero, đã củng cố vị thế ngôi sao toàn cầu của Lee Junho khi phim đứng đầu bảng xếp hạng ở hạng mục không phải tiếng Anh.

junho-fanmeeting.gif
Tuệ Nghi
