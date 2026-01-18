Phùng Khánh Linh cùng HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD mang âm nhạc 'đốt cháy' mùa Đông Hà Nội

SVO - Sự xuất hiện của dàn 'sao' đình đám trong lễ hội âm nhạc 'GENfest Presents MBillion' khiến hàng vạn khán giả 'nổ tung' trong hứng khởi cùng những set nhạc ấn tượng.

Mới đây, lễ hội âm nhạc GENfest 2025 trạm Hà Nội với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Hieuthuhai, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh... đã thu hút hàng vạn khán giả thủ đô.

Với vai trò mở màn, Phùng Khánh Linh đã gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên. Set diễn của nữ ca sĩ dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trạng thái, từ tự sự, yếu mềm đến mạnh mẽ, cuốn hút. Các ca khúc: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Căn gác mùa Hè, Cờ người, Hôm nay tôi buồn… được trình diễn đầy ấn tượng.

Phùng Khánh Linh gây thích thú với hình tượng thiên nga vươn mình trong intro giới thiệu.

Trong set diễn của Phùng Khánh Linh, khán giả còn được "bóc túi mù" một secret, chính là sự xuất hiện của ca sĩ Đông Nhi. Hai nữ ca sĩ khiến khán giả bùng nổ, hò hét không ngừng khi hòa giọng cùng Tết ổn rồi và Tết ta về. Có thể nói, lần đầu cùng GENfest presends MBillion đến Hà Nội, Phùng Khánh Linh đã chinh phục khán giả ở mọi phương diện, khi thể hiện các ca khúc do chính mình sáng tác, sắp đặt thành một câu chuyện đi từ nỗi buồn đến sự tươi vui, tinh nghịch.

Phùng Khánh Linh thể hiện mình là nghệ sĩ đa năng, khi có thể vừa hát vừa nhảy, vừa múa ballet hoặc chơi đàn.

JSOL mang đến set nhạc trẻ trung, sôi động. Dù hát live chưa thực sự tốt nhưng nam ca sĩ tạo nên hiệu ứng ấn tượng giữa visual và vũ đạo. Đặc biệt, bản hit Cuộn len chính là điểm nhấn của cả set diễn, khiến khán giả hào hứng hoà giọng.

JSOL mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động.

RHYDER 'đốt cháy' sân khấu cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nam ca sĩ gần như mang cả album TRAP lên sân khấu: Nét luân, Không vấn đề, Kiệt tác… Với phần hát live cực tốt, vũ đạo cuốn hút, cùng màn trình diễn 'cook nhạc' trực tiếp bản hit Sao băng, RHYDER khiến khán giả thực sự 'bùng nổ' vì phấn khích.

RHYDER thể hiện đẳng cấp âm nhạc đỉnh cao sau hành trình 'Anh trai say hi'.

Còn Quang Hùng MasterD mang cả DJ lên sân khấu để hơn vạn khán giả cùng 'quẩy' với loạt hit đình đám: Thủy triều, Có ánh mắt biết cười, Lần cuối anh Suy (kết hợp cùng Lou Hoàng), Đừng khóc một mình, Hão huyền, Đầu tư cho trái tim, Mưa đá... Nam ca sĩ cũng khiến khán giả mê mẩn với phần trình diễn ấn tượng, cùng khả năng hát live tốt, làm chủ sân khấu.

Quang Hùng MasterD ngày càng làm chủ sân khấu và hát live tốt.

Tâm điểm của đêm nhạc nằm ở set diễn cuối cùng của HIEUTHUHAI. Anh 'đốt cháy' sân khấu với hit Exit sign, Vệ tinh… Nam ca sĩ cũng tiết lộ kế hoạch album mới sẽ ra mắt trong thời gian tới. Khán giả có thể thấy được bản lĩnh cũng như hiệu ứng mạnh mẽ mà HIEUTHUHAI mang lại ngay từ khi xuất hiện. Bản Walk huyền thoại cũng được mang đến như một lời chào đầy ấn tượng kết thúc chương trình.

HIEUTHUHAI 'đốt cháy' sân khấu "GENfest", khiến khán giả thực sự phấn khích.

Ngoài ra, GENfest Presents MBillion còn có sự xuất hiện của dàn khách mời như Đông Nhi, Hoàng Duyên, JustaTee, LowG... Mỗi ca sĩ chính đều có 1 set nhạc kéo dài 45 phút, khiến khán giả thủ đô không chỉ 'đã' tai mà còn được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn, đầy màu sắc.