Kiệt tác 'Hàm cá mập' tái chiếu rạp Việt, nhân vật kinh điển Frankenstein lên màn ảnh theo một góc nhìn táo bạo

Hai huyền thoại của màn ảnh thế giới 'Frankenstein' và 'Jaw' đều trở lại với khán giả yêu phim ảnh cùng nhiều mới lạ, gợi nhớ đến những giá trị điện ảnh đình đám một thời.

Maggie Gyllenhaal trở lại ngoạn mục

Phim Cô Dâu! có nhan đề gốc là The Bride! tái hiện câu chuyện của nhân vật kinh điển Frankenstein theo một góc nhìn táo bạo và hiện đại. Đoạn trailer lần này tiết lộ rõ hơn câu chuyện của Cô Dâu từng chỉ tồn tại như một nhân vật phụ. Lần đầu tiên nhân vật được đặt ở vị trí trung tâm, với tiếng nói và khát khao của riêng mình.

Đây là dự án mới nhất đến từ Maggie Gyllenhaal, vốn là biên kịch và đạo diễn từng nhận đề cử Oscar, với The lost daughter. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển của Mary Shelley và bộ phim Bride of Frankenstein (1935), tác phẩm được đặt trong bối cảnh Chicago thập niên 1930, khi Frankenstein (do Christian Bale thủ vai) lên đường tìm kiếm người bạn đồng hành.

Tạo vật cô đơn tìm đến nhà khoa học lập dị Dr. Euphronious (Annette Bening thủ vai), với đề nghị giúp anh tạo ra người bạn đời ấy, kể cả bằng cách đã tạo ra chính Frankenstein – “hồi sinh người chết”. Bộ phim đặt ra một câu hỏi quan trọng: Người được lựa chọn hồi sinh sẽ làm gì, khi chính sự tồn tại của họ đến từ ý chí và mong ước của một kẻ khác?

Đoạn trailer mới hé lộ cuộc tình dữ dội, hỗn loạn và đầy bạo lực giữa Frankenstein và Cô Dâu, khi họ lao vào một chuỗi tội ác và bị truy đuổi gắt gao bởi giới cầm quyền. Song song với đó, bộ phim khắc họa hành trình thức tỉnh của Cô Dâu, khi cô đã mất đi mọi ký ức của kiếp trước và phải sống trong lời nói dối của Frankenstein.

Giữa hai kẻ cùng mang danh “quái vật” bắt đầu có mối liên kết kỳ lạ nhưng không hề êm đềm như tưởng tượng. Bởi cô từng là một người phụ nữ không thể cất tiếng nói khi còn sống, nay trở lại với khao khát được tự định nghĩa bản thân, được nói lên mong muốn, nỗi sợ và mục tiêu của chính mình.

Bộ phim có sự tham gia của Christian Bale, người tiếp tục có màn “biến hình” đầy mới lạ cho vai diễn. Jessie Buckley vừa thắng giải Quả cầu Vàng danh giá nhờ lối diễn xuất đầy mê hoặc, cùng dàn diễn viên thực lực. Với phong cách chỉ đạo đầy cảm hứng, tôn vinh nữ giới của đạo diễn Maggie Gyllenhaal, phim hứa hẹn là một tác phẩm điện ảnh phá vỡ mọi khuôn mẫu quen thuộc về huyền thoại Frankenstein.

Tác phẩm khai sinh khái niệm "bom tấn mùa Hè"

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Peter Benchley, Hàm cá mập theo chân cảnh sát trưởng Martin Brody trong cuộc chiến chống lại một con cá mập ăn thịt người. Sau sự việc một cô gái trẻ bị cá mập tấn công dã man khi đang bơi gần bờ biển Amity - một thị trấn du lịch ở New England, cảnh sát Brody đề xuất đóng cửa toàn bộ khu vực bãi biển để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, đề xuất này bị thị trưởng Larry Vaughn kiên quyết phản đối vì lo ngại ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu từ khách du lịch, huyết mạch kinh tế của thị trấn. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhà hải dương học Matt Hooper và thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm Quint đã đến giúp Brody truy lùng con cá mập khát máu. Từ đó, cả ba cùng nhau bước vào cuộc đối đầu nghẹt thở với sức mạnh tàn bạo của đại dương.

Phim quy tụ dàn diễn viên tài năng như Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary và Murray Hamilton. Thành công vang dội của Hàm cá mập không chỉ đưa toàn bộ dàn diễn viên lên hàng ngũ "sao hạng A", mà còn đưa sự nghiệp của họ lên một tầm cao mới chưa từng có.

Đặc biệt, tác phẩm này được cầm trịch bởi đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg - người lúc đó chỉ mới là một đạo diễn trẻ đang lên với tác phẩm điện ảnh đầu tay The sugarland express, chưa phải cái tên quen thuộc với công chúng.

Chính Hàm cá mập đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Steven Spielberg, giúp khẳng định tài năng của ông như một nhà làm phim đích thực. Sự thành thạo của ông trong việc tạo ra sự hồi hộp, cách xây dựng nhân vật tinh tế và lối kể chuyện bằng hình ảnh đã định hình điện ảnh Mỹ trong nhiều thập kỷ sau đó.

Dù chi phí sản xuất vượt xa dự tính ban đầu, bộ phim vẫn gặt hái thành công vang dội, nhận được mưa lời khen từ giới phê bình và thu về hơn 470 triệu đôla toàn cầu, một con số cực kỳ ấn tượng thời bấy giờ. Theo tờ The Guardian, bộ phim thật sự đã khai sinh khái niệm “bom tấn mùa Hè”, mở đường cho sự phát triển của hàng loạt thương hiệu đình đám sau này.