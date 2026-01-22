Vì sao bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng lại 'viral' đến thế?

SVO - Bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa công bố đã 'gây sốt' trên mạng xã hội, được netizen dành nhiều lời khen ngợi.

Thời gian quan, thông tin về đám cưới của Á hậu Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhất cử nhất động của cặp đôi Phương Nhi và Minh Hoàng luôn thu hút netizen.

Thông tin nhỏ giọt về đám cưới của cả hai càng khiến sự tò mò của công chúng tăng cao. Trong bộ ảnh cưới mới này, Á hậu Phương Nhi cùng doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng "gây sốt" mạng xã hội bởi khí chất "sang chảnh".

Bộ ảnh được netizen nhận xét là đậm chất hào môn. Đặc biệt là hình ảnh Á hậu Phương Nhi cưỡi ngựa chụp ảnh trùng ngay thời điểm cận Tết Bính Ngọ trở thành tâm điểm chú ý dịp cuối năm.

Bộ ảnh mang hai sắc thái khác biệt, vừa có sự ấm cúng đầy tính thơ, vừa có sự tinh tế sang trọng. Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng đã làm lễ ăn hỏi vào ngày 15/1/2025, tại quê nhà Thanh Hóa của 'nàng Hậu'.

Kể từ đó, Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng gần như đóng tất cả các hoạt động trên mạng xã hội. 'Nàng Hậu' hầu như không cập nhật gì trên các kênh mạng xã hội của mình. Thậm chí, cô còn chuyển tài khoản cá nhân sang chế độ riêng tư.

Còn doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng vốn là một người kín tiếng. Thông tin về Minh Hoàng trên truyền thông hầu hết chỉ xoay quanh công việc. Chính sự khép kin của cả hai càng làm công chúng thêm tò mò về đám cưới sắp diễn ra.

Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002) là Á hậu 2 Miss world Vietnam 2022. Người đẹp từng tham dự Miss International 2023 và lọt top 15 chung cuộc. Phương Nhi được các fan gọi là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" của showbiz Việt. Ngoài ra, cô còn là cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế tại trường ĐH Luật Hà Nội.

Thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Doanh nhân trẻ này đang tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình.