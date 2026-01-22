Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Làm phim Tết chiếu mạng, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ cát sê của nghệ sĩ hài Hoài Linh

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Quách Ngọc Tuyên tiết lộ lý do làm phim Tết 'Xuân Hạ được Thu Đông' có NSƯT Hoài Linh tham gia.

Trailer phim Xuân Hạ được Thu Đông do Quách Ngọc Tuyên sản xuất vừa chính thức ra mắt khán giả. Phim do Bảo Anh đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của Hoài Linh, diễn viên Vân Trang, Mạc Văn Khoa, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Nguyễn, Cẩm Tú…

img-20260121-175424.jpg

Nói về sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh trong dự án này, Quách Ngọc Tuyên đã nghĩ tới nam nghệ sĩ từ khi viết kịch bản nhưng chưa dám ngỏ lời mời ngay. Phải đợi đến khi cầm kịch bản hoàn thiện trên tay, Quách Ngọc Tuyên mới tự tin mời đàn anh tham gia: “Tôi muốn mời anh Hoài Linh lắm nhưng tất cả các dự án đó đều không có vai phù hợp với anh Linh. Tôi nghĩ, khi mời ai đó thì vai đó phải đàng hoàng, khán giả xem phải thấy vai đó thú vị, chứ không phải mình mời một người nổi tiếng giống anh Linh hay Vân Trang, Mạc Văn Khoa mà vào vai khách mời, rồi tận dụng tên của họ làm truyền thông. Khi thấy vai này phù hợp với anh Hoài Linh, tôi mới dám mời. Lúc anh Linh nhận lời, tôi vỡ òa, sung sướng, vì vai này thật sự rất hợp với anh Linh”.

messenger-creation-b10091c2-e891-449c-8fee-c936983ec1ce.jpg
messenger-creation-7c1458fd-b199-4e9a-a022-dddc5b35af7a.jpg

Khi được hỏi về giá cát sê trả cho dàn diễn viên quá “xịn xò”, Quách Ngọc Tuyên thành thật chia sẻ: “Nếu trả thẳng như một dự án của một người bình thường đầu tư thì trả không nổi đâu. Tôi nói thật. Được cái, gần như tất cả anh em trong ê kíp, không ai hỏi thù lao thế nào. Mọi người bảo tự cân nhắc, tự xoay sở, tự tính đi".

messenger-creation-5f44e26e-2043-4dab-98d2-7aa1ddf09550.jpg

"Tôi rất cảm ơn anh em ê kíp, mọi người vất vả với tôi rất nhiều. Và tôi cũng rất cám ơn bà con ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Trong phim có những phân đoạn cần vài chục diễn viên quần chúng thì bà con tới với tôi liền. Hạnh phúc nhất của một diễn viên là đi tới đâu cũng được mọi người yêu thương, ủng hộ”, nam diễn viên bày tỏ.

messenger-creation-5913541d-72b4-4fa9-b40e-e5360a1f9fe6.jpg
img-20260121-175406.jpg

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: “Tôi mong muốn, mỗi năm đều làm phim Tết cho mọi người xem. Tôi không biết sẽ duy trì được bao lâu nhưng làm được càng nhiều càng tốt. Vì nguyên năm, mọi người phải lao ra ngoài đi làm, vì cuộc sống mưu sinh, thì cuối năm mình làm sản phẩm cho khán giả giải trí. Tôi biết là có nhiều chỗ để giải trí. Nhưng những khán giả ở tỉnh xa, không tới được các cụm rạp xem phim thì chỉ cần chiếc điện thoại có Wi-Fi là xem được rồi. Thứ nhất là khán giả có cái để giải trí cuối năm, thứ hai là để khán giả không quên mình".

img-20260121-175433.jpg
Thuận Tùng
#danh hài Hoài Linh #diễn viên Vân Trang #Mạc Văn Khoa #Quách Ngọc Tuyên #Lâm Nguyễn #Hoài Linh #phim Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục