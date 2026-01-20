Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sau 'bản hit' đình đám 'E là không thể', Anh Quân Idol tiết lộ cuộc sống có nhiều thay đổi, hướng đến hình ảnh mới mẻ

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau thời gian ấp ủ, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức ra mắt MV 'Trong mắt em có', do nhạc sĩ Đạt G sáng tác.

Anh Quân Idol là nam ca sĩ nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Anh được biết đến với giọng hát cao, sáng, đầy cảm xúc và những "bản hit" đình đám như E là không thể, Vô tư, Có anh ở đây rồi. Gây thương nhớ với những ca khúc da diết, Anh Quân Idol được khán giả yêu quý gọi là "hoàng tử ballad đời đầu".

4c5cb229-34fd-41e0-b2d7-341144660bd2.jpg

E là không thể "viral" trên mạng xã hội gần đây, đã đưa tên tuổi của Anh Quân Idol trở lại. Bài hát vốn đã được anh ra mắt khá lâu nhưng đến vừa qua mới thật sự trở thành "hit lớn".

8fe6acf7-10ad-47f4-92f7-aed9a72d99ee.jpg

Khi được hỏi vui rằng, thành công của ca khúc này giúp anh mua được thêm mấy căn nhà, Anh Quân Idol hài hước cho biết, thành công của E là không thể giúp anh được khán giả yêu quý hơn nhưng người mua được nhà lại là nhạc sĩ Đông Thiên Đức, là tác giả của bài hát này.

51801861-9b90-4964-85af-6a00fbf3d2db.jpg

Sau một thời gian chuẩn bị, sự trở lại lần này cho thấy Anh Quân Idol không chạy theo sự bùng nổ tức thời. Anh tập trung xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ cảm xúc, ổn định và lâu dài.

35de9da3-a0d2-4c0e-ae6a-79f29d1ed515.jpg

Sự trở lại lần này không phải để “nhắc lại quá khứ”, mà là lời khẳng định cho một hành trình âm nhạc dài hơi hơn. Nơi Anh Quân Idol chọn ở lại với khán giả bằng cảm xúc thật, thay vì sự ồn ào ngắn hạn.

4963e4bf-fad8-47bb-9f3a-e92adbcaba9e.jpg

MV Trong mắt em có không chạy theo xu hướng thị trường và đặt cảm xúc thật lên hàng đầu. Ca khúc không hướng đến sự bùng nổ tức thời, mà lựa chọn ở lại lâu hơn trong tâm trí người nghe, giống như cách những ký ức tình yêu vẫn âm thầm tồn tại.

b322d04f-873b-4efa-8a77-c5c5d7636d83.jpg

Anh Quân Idol chia sẻ, đây là sản phẩm anh lựa chọn để trở lại sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng: “Có những giai đoạn, người nghệ sĩ cần im lặng để hiểu mình muốn nói gì tiếp theo". Trong mắt em có không nói về một mối tình cụ thể.

cfb1413e-d1e7-42ba-a53b-388834bb549b.jpg

Ca khúc xoáy sâu vào chuyện tình cảm giữa những mối quan hệ lâu năm, nơi mà khoảnh khắc yêu vẫn còn đó nhưng ý nghĩ bên trong đã không còn như trước. Đây là giai đoạn nhạy cảm trong cuộc tình, khi sự thay đổi đến rất khẽ nhưng chứa đựng sự tổn thương rất lớn.

83500e41-e268-481f-a72f-9103b9f2e0ba.jpg

Chia sẻ về sản phẩm mới, Anh Quân Idol cho biết: “Có những mối quan hệ không kết thúc bằng chia tay, mà kết thúc bằng những thay đổi trong tư tưởng. Tôi không muốn kể thay câu chuyện của ai, mà chỉ mong khi xem MV, mỗi người sẽ tự hỏi: Trong mắt người kia, mình đang còn ở vị trí đầu tiên?".

89b0d2ae-679e-491b-ab1e-481bb7a13086.jpg

Sự đồng cảm này cũng là lý do nam ca sĩ quyết định hợp tác cùng nhạc sĩ Đạt G, người nổi tiếng với những sáng tác khai thác sâu cảm xúc hậu chia tay và những khoảng trống trong tình yêu.

Bình Nguyễn
#Anh Quân Idol #ca sĩ Anh Quân Idol #Vietnam Idol #ca sĩ Đạt G #Đạt G #E là không thể #Trong mắt em có #nhạc sĩ Đông Thiên Đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục