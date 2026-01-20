Cặp đôi 'sao' chênh lệch 16 tuổi làm 'dậy sóng' cộng đồng mạng

SVO - Cặp đôi không ngờ tới, Ha Ji Won (47 tuổi) và Kim Min Kyu (31 tuổi) sẽ gặp nhau trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới, 'Infidelity Hunter'.

Bộ phim do Kim Seon Ho đạo diễn, người từng tham gia các dự án như Twenty-Five Twenty-One, Sisyphus: The Myth và Family By Choice.

Theo công ty quản lý của Ha Ji Won, Haewadal Entertainment, nữ diễn viên đã nhận được lời mời đóng vai nữ chính trong bộ phim và cô đang xem xét tích cực dự án này. Công ty quản lý của Kim Min Kyu, Companion Company, cũng xác nhận rằng anh đang tích cực cân nhắc vai nam chính.

Sự kết hợp khác thường này đã khơi dậy sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Mọi người rất hào hứng chờ đợi xem phản ứng hóa học mới mẻ của cặp đôi này sẽ như thế nào, với khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai diễn viên.

Trong khi đó, Infidelity Hunter dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay phim vào nửa đầu năm nay, sau khi hoàn tất việc tuyển chọn nhà sản xuất.

Ha Ji Won chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ sau bốn năm vắng bóng, qua bộ phim truyền hình sắp ra mắt của ENA, Climax. Kim Min Kyu, người đã xuất ngũ năm 2024, gần đây đã nối lại hoạt động diễn xuất với dự án phim ngắn Love Track của KBS 2TV.