'Ngôi sao Hollywood' Jason Statham tái xuất màn ảnh rộng với phim hành động giật gân

Thuận Tùng
SVO - Mở màn đầu năm 2026, những khán giả yêu thích thể loại hành động giật gân sẽ có dịp tái ngộ tài tử Jason Statham trong 'Kẻ ẩn dật - Shelter'. Là sở trường của Jason Statham, bộ phim hứa hẹn mang đến màn ảnh rộng một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn và kịch tính.

Kẻ ẩn dật kể câu chuyện xoay quanh Mason, do Jason Statham thủ vai. Đây là một người đàn ông sống tách biệt khỏi thế giới trong ngọn hải đăng bỏ hoang giữa một hòn đảo heo hút. Suốt hơn một thập kỷ, Mason gần như biến mất khỏi xã hội, cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ.

mv5bndbhnjzjyjctmtc1ny00nze0ltgwmzgtzje5zty2nzdimmexxkeyxkfqcgc-v1.jpg

Cuộc sống lặng lẽ ấy chỉ bị xáo trộn khi anh cứu một cô bé mồ côi Jessie khỏi cơn bão dữ. Hành động tưởng chừng đơn giản đó lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho hàng loạt biến cố, kéo theo bạo lực, truy sát và buộc Mason phải đối diện với quá khứ mà anh từng cố chôn vùi. Từ một kẻ ẩn mình, Mason bị lôi trở lại vòng xoáy của thế giới mà anh muốn trốn chạy.

Trong Kẻ ẩn dật, Jason Statham không chỉ tái xuất với hình ảnh lạnh lùng và nguy hiểm đã làm nên tên tuổi, mà còn một lần nữa chứng minh vì sao anh là một diễn viên xuất sắc. Theo đạo diễn Ric Roman Waugh, vai diễn thể hiện một Jason Statham ở phong độ đỉnh cao khi thế mạnh trong các cảnh hành động được phát huy song song cùng khả năng bộc lộ chiều sâu cảm xúc của nhân vật.

image3.png

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thấu hiểu kịch bản và không ngừng nâng tầm vai diễn, Jason Statham sẽ mang đến một màn trình diễn toàn diện, bùng nổ mà cũng vô cùng tinh tế để chạm tới cảm xúc khán giả.

image1.png

Đồng hành cùng Jason Statham là Bodhi Rae Breathnach trong vai cô bé Jessie. Nữ diễn viên trẻ gây ấn tượng mạnh ngay từ buổi "chemistry test" đầu tiên và nhanh chóng thuyết phục đạo diễn bằng sự chân thật, tự nhiên trong diễn xuất. Bên cạnh đó, Kẻ ẩn dật còn quy tụ dàn diễn viên phụ chất lượng, gồm Bill Nighy, Naomi Ackie và Daniel Mays.

#tài tử Jason Statham #Jason Statham #Kẻ ẩn dật - Shelter #hành động #phim Kẻ ẩn dật #Bodhi Rae Breathnach

