Sooin của MEOVV 'gây sốt' vì giống hai 'quốc bảo nhan sắc' này

SVO - Sooin của MEOVV đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng sau khi một clip phỏng vấn gần đây được lan truyền rộng rãi, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc khen ngợi vẻ ngoài và so sánh nữ thần tượng với những 'ngôi sao' hàng đầu như Karina (aespa) và Suzy.

Tin đồn bắt đầu vào ngày 20/1, khi Sooin xuất hiện trong video hỏi đáp với ARENA HOMME+. Trong cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ đã trả lời rất nhiều câu hỏi, từ những chủ đề vui vẻ như sở thích và điểm mạnh cá nhân cho đến những gợi ý giàu trí tưởng tượng như cô ấy sẽ làm gì nếu đột nhiên không thể nói được. Cô ấy trả lời: “Nếu tôi không thể nói được, tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Tôi sẽ khóc”. Cách diễn đạt điềm tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng và biểu cảm tự nhiên của cô nhanh chóng gây ấn tượng với người xem.

sooin.gif

Ngay sau khi video được tung ra, các clip và ảnh chụp màn hình đã bắt đầu lan truyền trên cộng đồng mạng Hàn Quốc. Đặc biệt, một bài đăng đã thu hút được sự chú ý sau khi một cư dân mạng nhận xét rằng Sooin trông giống sự kết hợp giữa Karina và Suzy, làm dấy lên một làn sóng thảo luận. Bài đăng nhanh chóng thu hút được gần 500 bình luận, trong đó, người dùng tham gia chia sẻ ấn tượng của họ về hình ảnh, giọng hát và khí chất tổng thể của cô ấy.

Nhiều người dùng mạng đồng tình rằng, Sooin mang những nét quyến rũ khác nhau tùy theo biểu cảm và phong cách của cô. Một số người chỉ ra rằng, cô ấy giống Karina khi trông "ngầu" và sang trọng, đồng thời gợi lên hình ảnh nhẹ nhàng, ấm áp hơn của Suzy khi cô ấy cười hoặc nói. Những người khác thậm chí còn thêm Yoon Eun Hye vào danh sách, cho rằng nét mặt và giọng điệu của cô ấy giống nữ diễn viên này: Cô ấy có vẻ gầy hơn Suzy một chút, nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp; Giọng của cô ấy thậm chí còn hơi giống Suzy; Tôi tưởng cô ấy là Karina; Tại sao trước đây cô ấy không tạo kiểu tóc như thế này? Việc buộc nó lên hợp với cô ấy hơn nhiều; Cô ấy thực sự trông giống như sự pha trộn giữa Suzy và Karina; Thành thật mà nói, tôi thấy giống Yoon Eun Hye hơn bất kỳ ai khác; Tôi đã nghĩ đó là Karina khi nhìn thấy nó trên X, nhưng hóa ra lại là Sooin; Tất cả các thành viên MEOVV đều xinh đẹp; Cô ấy thực sự có sự kết hợp giữa Karina và Suzy; Tôi nghĩ, cô ấy trông giống Han Hyo Joo; Cô ấy có sự kết hợp của những nữ diễn viên xinh đẹp như Suzy, Han Hyo Joo, Yoon Eun Hye và thậm chí cả Park Shin Hye; Cách cô ấy nói giống Suzy; Khuôn mặt cô ấy trông giống Karina...

meow.jpg
MEOVV được đề cử cho hạng mục "Nghệ sĩ K-pop mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải "iHeartRadio Music Awards 2026" được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 26/3/2026 (giờ địa phương).
Tuệ Nghi
