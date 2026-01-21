Á hậu Thu Ngân diện bikini khoe tỷ lệ cơ thể 'nóng bỏng', được khen ngợi khi thi 'Miss Intercontinental'

SVO - Á hậu Thu Ngân chính thức bước vào phần thi đầu tiên tại 'Miss Intercontinental'. Xuyên suốt hành trình, cô nhận nhiều lời khen nhờ phong cách thời trang đa dạng, ấn tượng.

Trong phần thi trình diễn áo tắm, thuộc khuôn khổ Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Thu Ngân tự tin đọ sắc vóc cùng các người đẹp quốc tế. Đây là một trong những phần thi quan trọng, nơi các thí sinh khoe hình thể và kỹ năng trình diễn trước ban giám khảo và khán giả.

Trong phần thi, Á hậu Thu Ngân diện thiết kế hai mảnh được đính kết tỉ mỉ. Người đẹp chọn layout tóc duỗi thẳng phóng khoáng, hiện đại. Sở hữu chiều cao 1,72m cùng tỷ lệ cơ thể cân đối và vòng eo thon gọn, Á hậu Thu Ngân nổi bật giữa dàn thí sinh.

Vốn có nền tảng catwalk tốt cùng kinh nghiệm trình diễn trên nhiều sân khấu, Thu Ngân cho biết, cô tự tin trong phần thi này. Người đẹp làm chủ sân khấu, sải những bước catwalk vững vàng, uyển chuyển.

Xuyên suốt hành trình tại Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân luôn duy trì phong độ ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào, liên tục nhận được lời khen từ người hâm mộ sắc đẹp. Điểm sáng của đại diện Việt Nam chính là sự tự lập và chuyên nghiệp. Cô ghi điểm tuyệt đối khi tự tay thực hiện các layout trang điểm và làm tóc chỉn chu mỗi lần xuất hiện.

Bên cạnh đó, Thu Ngân còn gây ấn tượng mạnh mẽ với gu ăn mặc biến hóa. Khoác lên mình những trang phục đến từ các nhà thiết kế Việt Nam, người đẹp được cộng đồng fan quốc tế chú ý. Hình ảnh Thu Ngân liên tục “phủ sóng” và lọt top đánh giá cao trên các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến, thần thái ngày càng chín muồi, Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho nhan sắc Việt, góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Intercontinental.

Cuộc thi Miss Intercontinental lần thứ 53 dự kiến diễn ra trong khoảng hai tuần. Bên cạnh cơ hội khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa rực rỡ của Ai Cập, Thu Ngân cùng các thí sinh sẽ tham gia những thử thách và vòng thi phụ. Đêm Chung kết được tổ chức vào ngày 29/1, tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.