'Tiên tử nháy mắt' gây phấn khích với hình tượng võ sĩ quyền anh

SVO - Park Ji Hoon có khả năng vào vai chính trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt có nhan đề ‘Promoter' và hiện đang xem xét lời mời.

Đáp lại, công ty quản lý YY Entertainment của anh cho biết: “Promoter là một trong những dự án mà anh ấy đã được mời tham gia, việc anh ấy có mặt trong phim hay không vẫn chưa được xác nhận".

Promoter sẽ do Lee Jong Suk đạo diễn, người nổi tiếng với các bộ phim The Negotiation và Forbidden Fairytale. Park Ji Hoon được cho là đã được mời vào vai một võ sĩ quyền anh thiên tài, chăm chỉ và tự lập.

Park Ji Hoon hiện đang chuẩn bị cho sự ra mắt của bộ phim điện ảnh thứ hai của mình sau hai năm, The King’s Warden và cũng sẽ trở lại màn ảnh nhỏ vào cuối năm nay, với loạt phim truyền hình, The Legendary Cook Soldier (tên tạm thời) của đài TVING.

Trong khi đó, Promoter được cho là đang trong quá trình đàm phán để phát sóng trên kênh tvN vào năm tới.