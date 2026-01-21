Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ningning của aespa lại 'dính phốt áo phông gây tranh cãi'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ningning của aespa bị chỉ trích sau khi bị bắt gặp mặc áo phông 'gây tranh cãi'.

Sau khi Daniela của nhóm KATSEYE gần đây bị chỉ trích vì nói về rapper gây tranh cãi Playboi Carti, một thần tượng nhóm nhạc nữ khác hiện cũng bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với nghệ sĩ này.

nining.gif

Những bức ảnh cũ của Ningning (thành viên nhóm aespa) mặc áo thun in hình Playboi Carti đã được đăng tải lại và đang lan truyền nhanh chóng trên X (trước đây là Twitter). Những hình ảnh này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi và nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng.

Playboi Carti từ lâu đã là một nhân vật gây tranh cãi. Nam rapper này trước đây từng bị bắt vì nhiều tội danh, bao gồm hành hung vợ, tội danh liên quan đến súng và ma túy, lái xe liều lĩnh và nhiều vụ hành hung khác. Anh ta cũng từng đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc bóp cổ bạn gái khi cô đang mang thai 14 tuần.

Vì tiền sử bất hảo này, những người nổi tiếng ủng hộ hoặc quảng bá cho anh ta thường nhận phải phản ứng dữ dội trên mạng. Gần đây nhất, Daniela của nhóm KATSEYE đã phải làm rõ lập trường của mình.

Những lời chỉ trích nhắm vào Ningning không chỉ dừng lại ở những bức ảnh quảng cáo sản phẩm bị rò rỉ. Cư dân mạng cũng chỉ ra rằng, cô ấy đã chia sẻ nhạc của Playboi Carti nhiều lần trong quá khứ, kể cả trên tài khoản Instagram cá nhân của mình.

Phản ứng trên mạng rất trái chiều. Một số người hâm mộ đặt câu hỏi, tại sao Ningning chỉ mới bị chỉ trích gần đây, trong khi những người khác so sánh phản ứng này với những phản ứng tiêu cực mà Daniela phải nhận, cho rằng các thần tượng từ các công ty khác nhau sẽ được đối xử khác nhau khi xảy ra tranh cãi.

Tuệ Nghi
#Tranh cãi về hình ảnh nghệ sĩ #Ảnh hưởng của quá khứ rapper Playboi Carti #Phản ứng mạng đối với thần tượng K-pop #Chịu trách nhiệm hình ảnh của nghệ sĩ #So sánh phản ứng cộng đồng mạng #Lịch sử pháp lý của Playboi Carti #Chia sẻ nhạc và tranh cãi của nghệ sĩ #Ảnh hưởng của scandal trong ngành giải trí #Phản ứng của fan và cộng đồng mạng #Chủ đề đạo đức và hình mẫu giới trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục