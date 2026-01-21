Cố diễn viên Ahn Sung Ki đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên điện ảnh tháng Một

SVO - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các diễn viên điện ảnh trong tháng này.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng của 50 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 20/12/2025 đến ngày 20/1/2026.

Cố diễn viên Ahn Sung Ki, người đã qua đời vào đầu tháng này, đứng đầu danh sách với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 23.876.456. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của ông gồm: "nam diễn viên quốc dân", "Oh So Young" và "Park Joong Hoon", trong khi các từ khóa liên quan được xếp hạng cao nhất gồm: "yên nghỉ vĩnh hằng", "làm gương" và "tốt bụng".

Koo Kyo Hwan đứng thứ hai trong danh sách nhờ vai nam chính ngây thơ trong mối tình đầu của "Once We Were Us". Theo số liệu từ mạng máy tính tích hợp của Hội đồng Phim Hàn Quốc, phim hiện đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé, thu hút 43.773 người xem. Tổng số khán giả tích lũy đạt 1.665.643 người. Koo Kyo Hwan chia sẻ: "Một diễn viên mà tôi cảm thấy như mình quen biết, một người thân thiết với mình. Tôi muốn luôn là một diễn viên luôn sát cánh bên khán giả". Koo Kyo Hwan sẽ đóng chính lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình của đài jTBC, dự kiến lên sóng vào tháng 4/2026, "We Are All Trying Here". Koo Kyo Hwan vào vai Hwang Dong-man, một đạo diễn phim đầy tham vọng, người duy nhất trong nhóm "The Eight" của ngành công nghiệp điện ảnh chưa ra mắt. Anh thể hiện một nhân vật phải vật lộn để che giấu cảm giác vô giá trị của mình, bất chấp sự lo lắng và cảm giác tự ti.