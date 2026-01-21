Chủ nhân ca khúc 'Phép màu' MAYDAYS đặt mục tiêu chân thật hơn trong âm nhạc

SVO - Trở lại sau 'bản hit' hiện tượng 'Phép màu', MAYDAYS giới thiệu EP đầu tay cùng tên gồm 5 ca khúc. Đây đều là những sáng tác từng được nhóm trình diễn tại các sân khấu live và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

MAYDAYS là ban nhạc trẻ theo đuổi giai điệu pop rock mộc mạc, chân thành, giàu tính tự sự. Với EP Phép màu, MAYDAYS vẫn giữ tinh thần đó nhưng đầu tư chỉn chu hơn về mặt sản xuất.

Phần hoà âm, phối khí, hoàn thiện các ca khúc do trưởng nhóm Lê Khoa và em út Lê Khải đảm nhận. Ca khúc mở đầu sản phẩm này mang tên Em cũng do thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm sáng tác.

Tên tuổi của MAYDAYS được đông đảo khán giả biết đến qua sản phẩm đầu tay Phép màu, là nhạc phim của tác phẩm Đàn cá gỗ đoạt giải Cánh diều Vàng 2024. Với tổng hơn 85 triệu lượt xem trên YouTube, từng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng The official Vietnam chart (IFPI), Phép màu nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc của năm 2025 và được đề cử giải “Ca khúc của năm” tại giải Làn sóng Xanh 2025.

Thành công vượt ngoài mong đợi của Phép màu không chỉ đưa MAYDAYS đến gần hơn với khán giả đại chúng, mà còn trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của nhóm. Đây cũng là nguồn cảm hứng để MAYDAYS thực hiện EP đầu tay cùng tên, như một cách lưu giữ ký ức đẹp đầu tiên và gửi lời cảm ơn đến những người đã ở lại lắng nghe.

Không chạy theo xu hướng hay công thức thị trường, MAYDAYS vẫn giữ những giai điệu giản dị, giàu không gian và đặt trọng tâm vào cảm xúc. Mỗi ca khúc trong EP như một mảnh ký ức nhỏ, tích cực, trong trẻo và đầy hy vọng của tuổi trẻ.

Điều thú vị là thứ tự các ca khúc Em, Hẹn lần sau, Biết đâu, Cho em, Phép màu được sắp xếp có chủ đích, tạo thành một hành trình cảm xúc liền mạch. Với MAYDAYS, mỗi lần trở lại không cần phải làm điều gì đó thật khác, mà nhóm đặt mục tiêu phải trở nên tốt hơn, chân thật hơn. Quá trình hoàn thiện dự án cũng giúp các thành viên trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn.