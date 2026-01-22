Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Tỏa sáng' với mối tình đầu của cặp 'mỹ thần' Park Jinyoung và Kim Min Ju

Tuệ Nghi
SVO - Park Jinyoung và Kim Min Ju tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới của JTBC về mối tình đầu, 'Shining'.

Hai thần tượng chuyển sang làm diễn viên Park Jinyoung và Kim Min Ju sẽ đón chào khán giả mùa Xuân này, với một câu chuyện tình yêu đầu đời đầy hoài niệm.

Khởi chiếu vào tháng Ba trên kênh JTBC, Shining kể về câu chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Sau đó, họ gặp lại nhau khi trưởng thành và cố gắng tìm lại con đường riêng của mình.

Park Jinyoung sẽ vào vai Yeon Tae Seo, một kỹ sư tàu điện ngầm. Yeon Tae Seo chọn tập trung vào việc sống sót ở hiện tại, thay vì tương lai. Sau khi nỗ lực hết mình để có được một cuộc sống ổn định, anh tái ngộ với mối tình đầu của mình, Mo Eun Ah, người mà anh đã gặp năm 19 tuổi. Anh chia tay cô năm 20 tuổi nhưng tái hợp năm 30 tuổi. Kim Min Ju đảm nhận vai Mo Eun Ah, quản lý của một nhà nghỉ. Với sự kiên trì và nhiệt huyết, cô miệt mài theo đuổi mục tiêu của mình và tình cờ gặp lại mối tình đầu Yeon Tae Seo, từ đó bắt đầu suy nghĩ lại về hướng đi của cuộc đời. Được đạo diễn bởi Kim Yoon Jin của "Our Beloved Summer" và biên kịch Lee Sook Yeon của "On the Way to the Airport", "Shining" sẽ lên sóng trên kênh JTBC vào mùa Xuân này.
Tuệ Nghi
