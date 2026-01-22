'Tỏa sáng' với mối tình đầu của cặp 'mỹ thần' Park Jinyoung và Kim Min Ju

Hai thần tượng chuyển sang làm diễn viên Park Jinyoung và Kim Min Ju sẽ đón chào khán giả mùa Xuân này, với một câu chuyện tình yêu đầu đời đầy hoài niệm.

Khởi chiếu vào tháng Ba trên kênh JTBC, Shining kể về câu chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Sau đó, họ gặp lại nhau khi trưởng thành và cố gắng tìm lại con đường riêng của mình.