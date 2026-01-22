LNGSHOT: Nhân tố toàn năng định hình thế hệ Kpop tiếp theo

SVO - Nhóm nhạc nam tân binh K-pop LNGSHOT đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khi gây tiếng vang lớn với ca khúc chủ đề đầu tay 'Moonwalkin'. Bài hát đã thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu như Spotify, báo hiệu một màn ra mắt mạnh mẽ và đầy hứa hẹn của nhóm.

LNGSHOT chính thức ra mắt vào ngày 13/1/2026 với EP đầu tay mang tên SHOT CALLERS,trong đó ca khúc chủ đề là Moonwalkin. Nhóm nhạc nam bốn thành viên gồm Ohyul, Ryul, Woojin và Louis trực thuộc công ty quản lý MORE VISION, do Jay Park thành lập năm 2022.

Với màn ra mắt đã tạo nên tiếng vang lớn trong làng K-pop, nhiều người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào các thành viên tài năng của LNGSHOT, những thần tượng tân binh sẽ định hình thế hệ K-pop tiếp theo.

Kwon Oh-yul (sinh năm 2006) là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, đồng thời là trưởng nhóm của LNGSHOT, tốt nghiệp trường Trung học Nghệ thuật Hanlim, chuyên ngành Âm nhạc Thực hành. Đối với album đầu tay của LNGSHOT, Ohyul đã thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng cách đóng góp vào việc sáng tác ca khúc trước khi ra mắt Saucin. Anh cũng tham gia viết lời, soạn nhạc và phối khí cho bài hát Never Let Go. Ohyul cũng được ghi nhận là nhà soạn nhạc cho ca khúc Remedy của Jay Park.

Kim Ryul là một rapper kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc, sinh năm 2006 tại Busan. Trước khi ra mắt với LNGSHOT, Ryul đã thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế về rap "RAP: PUBLIC", nơi anh thi đấu trong nhóm 4. Anh là cựu sinh viên của trường Trung học Nghệ thuật Đa năng Hanlim. Ryul được ghi nhận là người viết lời và sáng tác nhạc cho các ca khúc "Saucin", "Backseat" và “FaceTime” trong EP đầu tay. Đối với “Never Let Go,” anh đóng góp với vai trò người viết lời, nhà soạn nhạc và người phối khí. Ca khúc solo “Trust Myself” là một tuyên ngôn cá nhân về hành trình và quyết tâm của Ryul.

Jeong Woo Jin là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ và sinh năm 2008. Woojin hiện đang là học sinh tại trường Trung học Nghệ thuật Hanlim, chuyên ngành Khiêu vũ thực hành, thể hiện nền tảng biểu diễn vững chắc của mình. Woojin được ghi nhận là người viết lời ca khúc "Saucin", viết lời và sáng tác nhạc cho “Backseat,” và viết lời, sáng tác nhạc và phối khí cho “Never Let Go.” Anh cũng xuất hiện trong video âm nhạc “Gimme A Minute” của Jay Park, càng làm nổi bật thêm sự tiếp xúc sớm của anh với ngành công nghiệp âm nhạc.