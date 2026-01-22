'KCON JAPAN 2026' công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên

SVO - Chuỗi sự kiện 'KCON' của CJ ENM trở lại năm nay, với điểm dừng chân đầu tiên tại Nhật Bản, vào tháng 5/2026.
KCON JAPAN 2026 đã công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên đầy hấp dẫn. Danh sách bao gồm một số nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay INI, JO1 và &TEAM, cũng như các nhóm nhạc tân binh K-pop thế hệ thứ 5 đang lên như CORTIS, TWS và ALPHA DRIVE ONE.
Năm nay, KCON JAPAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/5, một lần nữa làm sôi động khu Makuhari Messe, với một cuối tuần tràn ngập các hoạt động lễ hội. Trong khi đó, chuỗi sự kiện 'KCON' cũng sẽ dừng chân tại Los Angeles, từ ngày 14 đến 16/8.
KCON là một sự kiện âm nhạc K-pop thường niên đã được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới bởi Mnet Media, lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Sự kiện nhằm giới thiệu K-pop, ẩm thực, thời trang, làm đẹp và nhiều khía cạnh khác của Hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) đến fan quốc tế thông qua các buổi hòa nhạc, gặp gỡ thần tượng và hoạt động trải nghiệm. Năm nay, hai cái tên tân binh rất được chú ý là CORTIS và ALPHA DRIVE ONE.