Thu Trang chia sẻ về quý tử cao 1m78, thông thạo 3 thứ tiếng nhưng phải học Tiến Luật điều đặc biệt này

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nghệ sĩ Thu Trang tự hào về con trai 13 tuổi luôn sống tình cảm và tử tế trong suy nghĩ, tiết lộ nhiều hơn về cách nuôi dạy con cùng ông xã Tiến Luật.

Mới đây, Thu Trang chia sẻ loạt ảnh chụp với con trai Andy kèm chia sẻ: “Anh “kép nhí” nay hết nhí. Ảnh cao hơn “kép già” Tiến Luật luôn rồi nên đừng nhắc tới tôi. Và cái quan trọng là ảnh quá tình cảm, ảnh luôn muốn mẹ vui nên ảnh hay chọc mẹ cười bằng những trò không cười nổi. Nhưng mình cũng cười vì ảnh. Cuối cùng, không biết ảnh an ủi mình hay mình an ủi ảnh. Anh nên theo anh “kép già” học một khoá làm cho mẹ cười nhé, Andy ơi!”.

1000040791.jpg

Trong loạt ảnh, con trai của Thu Trang và Tiến Luật khiến nhiều khán giả bất ngờ vì chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai, phong cách điềm đạm. Người hâm mộ nhận xét, Andy thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

1000040793.jpg

Trước đó, Andy từng nhiều lần “gây sốt” mạng xã hội, khi hiếm hoi xuất hiện cùng bố mẹ trong một vài sự kiện. Cậu bé trở thành tâm điểm chú ý bởi chiều cao vượt trội và vẻ ngoài chững chạc so với tuổi.

linh7802.jpg

Thu Trang cho biết, Andy hiện cao 1,78m, dù mới 13 tuổi rưỡi. Ở tuổi dậy thì, Andy không chỉ thay đổi nhiều về vóc dáng mà còn có những chuyển biến rõ rệt về tính cách. Thu Trang cho biết, con trai có phần trầm hơn so với trước, thích ở một mình hơn.

1000040792.jpg

Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng cô yên tâm là Andy vẫn rất ngoan, nghe lời ba mẹ: “Con không còn hoạt bát, nói nhiều như hồi nhỏ, nhưng vẫn là một cậu bé tình cảm và hiểu chuyện”.

q3.jpg

Đồng hành cùng con trong giai đoạn này, Thu Trang và Tiến Luật chọn cách làm bạn, trò chuyện gần gũi thay vì áp đặt hay kiểm soát con: “Khi chở con đi ăn, trên xe tôi và anh Luật thường nói đủ thứ chuyện, từ học tập, cuộc sống đến những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến Andy. Con nghe rồi tự đưa ra nhận xét, rút kinh nghiệm cho mình”.

1000040795.jpg

Trước đây, Andy từng được báo chí nhắc đến là cậu bé thông thạo 3 thứ tiếng, biết chơi nhiều môn thể thao và có khả năng tiếp thu nhanh. Khi được hỏi về việc có phải do được ba mẹ định hướng từ nhỏ, Thu Trang khẳng định, hai vợ chồng cô không ép buộc con.

mam-4775.jpg

Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất là tạo môi trường và cơ hội để con được tiếp xúc, trải nghiệm trong tâm thế vui vẻ: “Con học vì thích, vì thấy phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Andy may mắn hơn ba mẹ vì có môi trường tốt hơn, nên con cũng luôn cố gắng”.

1000040794.jpg

Nói về điều tự hào nhất ở con trai, Thu Trang không nhắc đến thành tích học tập hay năng khiếu nổi bật, mà là nhân cách. Với cô, Andy là một chàng trai tình cảm và tử tế trong suy nghĩ, điều mà vợ chồng cô luôn đặt lên hàng đầu khi nuôi dạy con.

Bình Nguyễn
