Dàn phim gốc Hàn Quốc 'bom tấn' năm 2026 của Disney+ 'gây chấn động' bởi độ 'khủng' vô đối

SVO - Danh sách nội dung gốc Hàn Quốc được mong đợi từ lâu cho năm 2026 của Disney+ vừa được hé lộ, ngay lập tức tạo ra sự chú ý lớn từ khán giả toàn cầu bởi quy mô, phong cách và tham vọng của những dự án này.

Sau một năm 2025 thành công rực rỡ với những tác phẩm gốc Hàn Quốc được đánh giá cao như Trigger, Hyper Knife, Nine Puzzles, Low Life, Tempest, The Murky Stream, The Manipulated và Made in Korea, Disney+ dự kiến ​​sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm xem phim vô cùng hấp dẫn trong năm tới, với các thể loại hành động, kinh dị, lãng mạn, giả tưởng và hơn thế nữa.

Hành động nghẹt thở và sinh tồn: A Shop for Killers 2, Battle of Fates

Sau khi được vinh danh ở giải thưởng "Best International TV Show" trong danh sách The New York Times’ Best TV Shows of 2024 list, A Shop for Killers chính thức trở lại với mùa hai, vào nửa cuối năm 2026. A Shop for Killers mùa hai tiếp tục câu chuyện về Jeong Ji An, khi cô một lần nữa bị cuốn vào thế giới sát thủ sau khi trở thành mục tiêu của tổ chức toàn cầu Babylon, theo đuổi di sản nguy hiểm mà người chú của cô, Jeong Jin Man, để lại.

Các diễn viên trở lại gồm Lee Dong Wook và Kim Hye Jun, với sự ăn ý giữa chú cháu và những pha hành động gay cấn, đã làm nên thành công của mùa mục. Phim sẽ tiếp tục có sự tham gia của Jo Han Sun, Kim Hannah, Lee Tai Young và Kim Min. Các diễn viên mới Hyunri, Masaki Okada và Jung Yun Ha gia nhập vũ trụ mở rộng, với tư cách là thành viên của phe Babylon, làm tăng thêm sự mong chờ cho một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, Disney+ cũng đang khởi động chương trình thử nghiệm táo bạo nhất từ ​​trước đến nay với Battle of Fates, một chương trình sinh tồn, nơi 49 thầy bói cạnh tranh qua một loạt nhiệm vụ thử thách vận mệnh. Vượt ra ngoài các khuôn khổ sinh tồn truyền thống, Battle of Fates hứa hẹn một mức độ căng thẳng và độc đáo hoàn toàn mới, dự kiến ​​ra mắt vào nửa đầu năm 2026.

Khám phá dục vọng và sự thật ẩn giấu của con người: Bloody Flower, Gold Land, Made in Korea mùa 2

Bộ phim kinh dị bí ẩn Bloody Flower xoay quanh một kẻ giết người hàng loạt có khả năng chữa khỏi những căn bệnh nan y. Khi sự thật được tiết lộ rằng, các nạn nhân của hắn được chọn để cứu những người khác, xã hội bùng nổ trong cuộc tranh luận đạo đức gay gắt.

Bộ phim có sự tham gia của Ryeoun, trong vai Lee Woo Gyeom, cùng với Sung Dong Il, trong vai luật sư Park Han Jun và Keum Sae Rok, trong vai công tố viên Cha Yi Yeon. Bloody Flower sẽ ra mắt vào ngày 4/2, phát sóng hai tập mỗi tuần, tổng cộng tám tập.

Dự kiến ​​ra mắt trong nửa đầu năm, Gold Land có sự tham gia của Park Bo Young trong vai Kim Hee Ju, một người phụ nữ bất ngờ sở hữu những thỏi vàng thuộc về một đường dây buôn lậu. Khi lòng tham và sự phản bội va chạm, cuộc chiến giành lại vàng của cô càng trở nên gay cấn. Bộ phim còn có sự góp mặt của Kim Sung Cheol, Lee Hyun Wook và Lee Kwang Soo, thể hiện những màn trình diễn mạnh mẽ được thúc đẩy bởi khát vọng mãnh liệt.

Trong khi đó, bộ phim kinh dị lịch sử Made in Korea sẽ trở lại với mùa hai, vào nửa cuối năm 2026. Lấy bối cảnh Seoul năm 1979, câu chuyện xoay quanh cuộc đối đầu giữa Baek Gi Tae (Hyun Bin) và Jang Geon Yeong (Jung Woo Sung), khi mâu thuẫn giữa họ leo thang giữa những biến động chính trị. Các diễn viên trở lại gồm Woo Do Hwan, Seo Eun Su, Won Ji An, Jung Sung Il và Roh Jae Won, cùng với những nhân vật mới được giới thiệu.

Từ tình yêu rung động đến định mệnh: In Your Brilliant Season, Perfect Crown, Completion of Marriage

Khởi chiếu vào ngày 20/2, In Your Brilliant Season kể về câu chuyện của Sunwoo Chan (Chae Jong Hyeop), một người đàn ông phóng khoáng sống mỗi ngày như một kỳ nghỉ Hè, và Song Ha Ran (Lee Sung Kyung), một người phụ nữ lạnh lùng, vô cảm như mùa Đông. Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ đã khơi dậy một mối tình lãng mạn khó đoán và rạng rỡ.

Bộ phim Perfect Crown, dự kiến ​​ra mắt vào tháng Tư, lấy bối cảnh Hàn Quốc thời kỳ quân chủ lập hiến thế kỷ 21. Phim có sự tham gia của IU, trong vai một thường dân giàu có nhưng bất mãn với thân phận của mình, và Byeon Woo Seok, trong vai một hoàng tử có tất cả mọi thứ để mất. Bộ phim khám phá tình yêu, bản sắc và số phận vượt qua những ranh giới xã hội cứng nhắc.

Completion of Marriage là bộ phim tình cảm ly kỳ, ra mắt vào cuối năm nay, trong đó Namkoong Min vào vai một giám đốc bệnh viện bị buộc phải tham gia một cuộc truy đuổi nguy hiểm để giải cứu người vợ bị bắt cóc của mình. Lee Sul đóng vai vợ anh, hứa hẹn những tình tiết cảm xúc mãnh liệt và những pha hồi hộp nghẹt thở.

Thế giới sử thi và kỳ ảo: The Remarried Empress, Portraits of Delusion

Dựa trên tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng toàn cầu với hơn 2,7 tỷ lượt xem tích lũy, The Remarried Empress sẽ ra mắt dưới dạng phim gốc của Disney+, vào nửa cuối năm 2026.

Bộ phim sử thi giả tưởng này có sự tham gia của Shin Min Ah trong vai Hoàng hậu Navier, Ju Ji Hoon trong vai Hoàng đế Sovieshu, Lee Jong Suk trong vai Hoàng tử Heinrey và Lee Se Young trong vai Rashta. Kết hợp giữa tình yêu, chính trị cung đình và quy mô sản xuất lớn chưa từng thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, bộ phim hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu.

Cũng nằm trong kế hoạch cho nửa sau của mùa phim là Portraits of Delusion, do Han Jae Rim đạo diễn và Suzy, cùng Kim Seon Ho đóng chính. Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, câu chuyện kể về một họa sĩ bị cuốn vào những bí mật xung quanh một người phụ nữ bí ẩn mà bức chân dung của bà đã bị giấu kín trong nhiều thập kỷ.

Chiến lược nội dung Hàn Quốc năm 2026 của Disney+

Với các tác phẩm gốc Hàn Quốc năm 2026, Disney+ đặt mục tiêu vượt qua ranh giới thể loại và củng cố vị thế của mình trên thị trường nội dung toàn cầu, thông qua lối kể chuyện táo bạo, sản xuất cao cấp và xây dựng thế giới độc đáo, tiếp tục nâng tầm nội dung Hàn Quốc trên trường quốc tế.