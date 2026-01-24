Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Cha Eun Woo vướng vào nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện bình thường nhưng với 'thiên tài gương mặt' thì lại là một chuyện 'gây chấn động' như bê bối trốn thuế đang diễn ra của Chae Eun Woo.

Vết sẹo phẫu thuật thẩm mỹ lộ rõ ​​của Cha Eun Woo gây xôn xao dư luận giữa bê bối trốn thuế: "Chắc chắn, anh ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ”. Một bài đăng đang 'gây sốt' trên diễn đàn Pann nổi tiếng của Hàn Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới về ngoại hình của Cha Eun Woo, với việc cư dân mạng đặt câu hỏi về vẻ đẹp tự nhiên mà anh vẫn luôn xây dựng.

chaumetofficial-1740643399-3577098560623140330-1591427468-512x640.jpg

Cuộc tranh luận gay gắt diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi nam diễn viên kiêm thần tượng này đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ dư luận về vụ bê bối trốn thuế, điều đã làm tổn hại đáng kể đến lòng tin của công chúng, khi được đặt biệt danh là 'thiên tài trốn thuế'.

cha-eunwoo-ps-925x411.jpg

Cha Eun Woo được khen ngợi rộng rãi về ngoại hình từ những ngày đầu ra mắt, thường được miêu tả là hình mẫu điển hình của vẻ đẹp tự nhiên trong K-pop. Ngay cả những người không phải fan cũng thừa nhận rằng, những bức ảnh cũ cho thấy anh ấy rõ ràng đã đẹp trai từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, bài đăng lan truyền trên Pann lập luận rằng, đẹp trai không có nghĩa là người đó chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay cả sau khi giảm mỡ mặt và trở nên thon gọn hơn, anh ấy vẫn giữ được vẻ ngoài dễ thương. Nhưng bọng mắt dưới của anh ấy bắt đầu trông dày và đỏ bất thường, như thể đã được tiêm filler, gần giống như hình con sâu bướm.

screenshot-2026-01-24-114811.jpg

Theo bài đăng lan truyền trên Pann: "Trong những bức ảnh gần đây, đường mí mắt trông như có vết mổ rõ ràng, bản thân đường mí mắt cũng trông hơi méo mó. Cũng có nhiều lời đồn đoán rằng, anh ấy đã phẫu thuật khóe mắt. Thông thường, khi bạn nheo mắt, những vết đó vẫn có thể nhìn thấy, đó là lý do tại sao những nghi ngờ cứ liên tục xuất hiện".

Cuộc thảo luận leo thang hơn nữa, khi bài đăng cáo buộc rằng, những người trong ngành, bao gồm cả nhân viên làm việc thân cận với anh ấy, đã nhận thấy những gì họ tin là vết mổ khi nhìn kỹ: "Một chuyên gia trang điểm từ một cửa hàng trang điểm ở Cheongdam, người từng làm việc thân thiết với Cha Eun Woo cho biết, khi trang điểm cho anh ấy ở cự ly gần, bạn có thể thấy rõ tất cả các vết sẹo phẫu thuật thẩm mỹ mắt. Còn gì chắc chắn hơn thế nữa?".

Những tuyên bố này, kết hợp với vụ bê bối trốn thuế, đã khiến nhiều người bình luận cáo buộc Cha Eunwoo không trung thực về hình ảnh của mình: Anh ta chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Điều đó là không thể chối cãi; Ôi, tôi không ngờ phụ nữ trên Pann lại hào phóng và bao dung đến thế. Chẳng phải các bạn chính là những cô gái Nate Pann đăng hàng tá bài viết mỗi ngày, cho rằng các nữ nghệ sĩ không hề vướng scandal nào lại đi phẫu thuật mắt, mũi, chỉnh sửa khuôn mặt và ngực chỉ để thở thôi sao? Thật đáng kinh ngạc; Sau khi Cha Eun Woo làm điều lố bịch này và thể hiện tiêu chuẩn kép trắng trợn như vậy, các bạn lại nói anh ta hoàn toàn có khả năng phẫu thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng mà vẫn khăng khăng anh ta không làm. Fan ơi, bớt bao che đi. Càng bao che, càng có nhiều bài đăng như thế này và càng có nhiều bằng chứng xuất hiện. Hãy im lặng đi. Người phạm sai lầm xứng đáng bị chỉ trích...

Tuệ Nghi
#Nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ #Chae Eun Woo và hình ảnh công chúng #Vấn đề trốn thuế trong giới giải trí #Bình luận về ngoại hình nghệ sĩ #Tranh luận về vẻ đẹp tự nhiên và chỉnh sửa #Ảnh hưởng của scandal đến hình ảnh nghệ sĩ #Ý kiến dư luận về chỉnh sửa khuôn mặt #Chuyên gia trang điểm và vết sẹo phẫu thuật #Chuẩn mực sắc đẹp trong K-Pop #Phản ứng của cộng đồng mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục