Cha Eun Woo vướng vào nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

SVO - Nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện bình thường nhưng với 'thiên tài gương mặt' thì lại là một chuyện 'gây chấn động' như bê bối trốn thuế đang diễn ra của Chae Eun Woo.

Vết sẹo phẫu thuật thẩm mỹ lộ rõ ​​của Cha Eun Woo gây xôn xao dư luận giữa bê bối trốn thuế: "Chắc chắn, anh ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ”. Một bài đăng đang 'gây sốt' trên diễn đàn Pann nổi tiếng của Hàn Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới về ngoại hình của Cha Eun Woo, với việc cư dân mạng đặt câu hỏi về vẻ đẹp tự nhiên mà anh vẫn luôn xây dựng.

Cuộc tranh luận gay gắt diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi nam diễn viên kiêm thần tượng này đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ dư luận về vụ bê bối trốn thuế, điều đã làm tổn hại đáng kể đến lòng tin của công chúng, khi được đặt biệt danh là 'thiên tài trốn thuế'.

Cha Eun Woo được khen ngợi rộng rãi về ngoại hình từ những ngày đầu ra mắt, thường được miêu tả là hình mẫu điển hình của vẻ đẹp tự nhiên trong K-pop. Ngay cả những người không phải fan cũng thừa nhận rằng, những bức ảnh cũ cho thấy anh ấy rõ ràng đã đẹp trai từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, bài đăng lan truyền trên Pann lập luận rằng, đẹp trai không có nghĩa là người đó chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay cả sau khi giảm mỡ mặt và trở nên thon gọn hơn, anh ấy vẫn giữ được vẻ ngoài dễ thương. Nhưng bọng mắt dưới của anh ấy bắt đầu trông dày và đỏ bất thường, như thể đã được tiêm filler, gần giống như hình con sâu bướm.

Theo bài đăng lan truyền trên Pann: "Trong những bức ảnh gần đây, đường mí mắt trông như có vết mổ rõ ràng, bản thân đường mí mắt cũng trông hơi méo mó. Cũng có nhiều lời đồn đoán rằng, anh ấy đã phẫu thuật khóe mắt. Thông thường, khi bạn nheo mắt, những vết đó vẫn có thể nhìn thấy, đó là lý do tại sao những nghi ngờ cứ liên tục xuất hiện".

Cuộc thảo luận leo thang hơn nữa, khi bài đăng cáo buộc rằng, những người trong ngành, bao gồm cả nhân viên làm việc thân cận với anh ấy, đã nhận thấy những gì họ tin là vết mổ khi nhìn kỹ: "Một chuyên gia trang điểm từ một cửa hàng trang điểm ở Cheongdam, người từng làm việc thân thiết với Cha Eun Woo cho biết, khi trang điểm cho anh ấy ở cự ly gần, bạn có thể thấy rõ tất cả các vết sẹo phẫu thuật thẩm mỹ mắt. Còn gì chắc chắn hơn thế nữa?".

Những tuyên bố này, kết hợp với vụ bê bối trốn thuế, đã khiến nhiều người bình luận cáo buộc Cha Eunwoo không trung thực về hình ảnh của mình: Anh ta chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Điều đó là không thể chối cãi; Ôi, tôi không ngờ phụ nữ trên Pann lại hào phóng và bao dung đến thế. Chẳng phải các bạn chính là những cô gái Nate Pann đăng hàng tá bài viết mỗi ngày, cho rằng các nữ nghệ sĩ không hề vướng scandal nào lại đi phẫu thuật mắt, mũi, chỉnh sửa khuôn mặt và ngực chỉ để thở thôi sao? Thật đáng kinh ngạc; Sau khi Cha Eun Woo làm điều lố bịch này và thể hiện tiêu chuẩn kép trắng trợn như vậy, các bạn lại nói anh ta hoàn toàn có khả năng phẫu thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng mà vẫn khăng khăng anh ta không làm. Fan ơi, bớt bao che đi. Càng bao che, càng có nhiều bài đăng như thế này và càng có nhiều bằng chứng xuất hiện. Hãy im lặng đi. Người phạm sai lầm xứng đáng bị chỉ trích...