Sunghoon của ENHYPEN là nghệ sĩ K-pop thứ hai trong lịch sử có được vinh dự này

Tuệ Nghi
SVO - Sunghoon của ENHYPEN được chọn làm người rước đuốc cho Thế vận hội mùa Đông, Milano Cortina 2026.

Vào ngày 24/1 (giờ Hàn Quốc), BELIFT LAB thông báo rằng, Sunghoon sẽ là người rước đuốc Olympic trong lễ rước đuốc cho Thế vận hội Milano Cortina sắp tới.

Sunghoon, người từng là thành viên dự bị của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc trước khi ra mắt, đã giữ vai trò đại sứ cho Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc từ năm ngoái.

sunghoon-2.jpg

Đáng chú ý, Sunghoon sẽ là nghệ sĩ K-pop thứ hai tham gia lễ rước đuốc Olympic ở nước ngoài, sau Jin của BTS (người đã tham gia lễ rước đuốc cho Thế vận hội Paris 2024): “Trên hết, vì hiểu rõ niềm đam mê cũng như sự nỗ lực của các vận động viên quốc gia đã chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông này nên tôi hết lòng cổ vũ họ. Cá nhân khi còn là vận động viên, ước mơ của tôi là được tham gia Thế vận hội. Giờ đây, với tư cách là một ca sĩ, tôi cảm thấy như mình đã đạt được ước mơ đó. Thực sự vui mừng và vinh dự”.

Lễ rước đuốc cho Thế vận hội mùa Đông 2026 sẽ kết thúc tại Milan vào ngày 6/2, cùng ngày diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội năm nay.

Tuệ Nghi
