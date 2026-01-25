'All Greens': Sự kết hợp hoàn hảo giữa Minami Sara, Deguchi Natsuki và Yoshida Mizuki

SVO - Minami Sara, Deguchi Natsuki,Yoshida Mizuki, ba nữ diễn viên tạo nên sức hút diễn xuất trong 'All Greens', đã cùng nhau nhìn lại trải nghiệm quay phim đầy tự do và thú vị.

All Greens dựa trên tiểu thuyết tuổi mới lớn mang hơi hướng hiện đại của Namiki Do, người đoạt giải Matsumoto Seicho lần thứ 28, và do Koyama Takashi (đạo diễn phim See You in Sarugaku-cho năm 2019) chỉ đạo.

Bộ phim kể về một nhóm nữ sinh đang vật lộn để làm giàu ở một thị trấn với tương lai bất định, thành lập một câu lạc bộ tên là "All Greens" và dấn thân vào một hoạt động ngoại khóa bị cấm. Boku Hidemi (Minami Sara) mơ ước trở thành một rapper nhưng lại sống trong sự chán nản vì không tìm được chỗ đứng cho mình ở trường hay ở nhà. Trong khi đó, Yaguchi Miruku (Deguchi Natsuki) là một người yêu điện ảnh, hòa đồng và là thành viên xuất sắc của đội điền kinh, có thứ hạng cao trong trường, nhưng lại gặp nhiều vấn đề ở nhà. Cả hai cũng rủ thêm Iwakuma Mako (Yoshida Mizuki), một cô gái hay hoài nghi, sắc sảo, dựa vào truyện tranh để phát triển bản thân. Họ cùng nhau hướng đến mục tiêu thay đổi cuộc sống và nắm lấy tương lai của chính mình.

Minami Sara: "Tôi luôn yêu thích Hip Hop và nghe rất nhiều, nên tôi nghĩ việc nó quen thuộc với tai tôi là một yếu tố quan trọng để đạt đến trình độ hoàn hảo như vậy chỉ sau vài lần luyện tập Rap.Tôi đã đọc tất cả các tiểu thuyết và nghe bài hát rap mà nhân vật Boku Hidemi thích. Đặc biệt, các bài hát rap của cô ấy rất phong cách và ngầu". Mọi cử động và diễn xuất của Sara trong phim đều rất tự nhiên. Thái độ vô tư của cô ấy rất giống Boku Hidemi. Giọng của Minami Sara trong cảnh mỗi nhân vật nói về ước mơ của họ thực sự cuốn hút khán giả: "Đạo diễn Koyama không thực sự chỉ đạo các cảnh quay của mình. Tôi có cảm giác rằng đạo diễn Koyama muốn chúng tôi tự suy nghĩ về nhiều thứ.Tôi rất thích đọc tiểu thuyết. Khi tôi học trung học giống như nhân vật của mình trong phim, tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết "Kouri no Kujira" của Tsujimura Mizuki, và nó đã có tác động lớn đến tôi. Nhân vật chính là một nữ sinh trung học khá phục tùng, hay nói đúng hơn là hay hoài nghi. Tôi nghĩ mọi người có thể sẽ hoặc yêu hoặc ghét cô ấy, nhưng tôi thực sự thích cô ấy. Tôi thấy cô ấy khá đáng yêu, và lúc đó tôi khá bị cuốn hút bởi tính cách của nhân vật chính. Tôi nghĩ rằng, tình yêu dành cho một tác phẩm là điều quan trọng khi sáng tạo và diễn xuất. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi xem bộ phim này. Đó là một bộ phim mà bạn thực sự có thể cảm nhận được tình yêu của tất cả mọi người tham gia".

Có một cảm giác rạng rỡ mà chỉ Natsuki mới có thể mang lại: "Có một cảnh trong phim "Fight Club" (1999) được sử dụng trong phim, cảnh đó gây ấn tượng mạnh với tôi, nên tôi muốn xem, và tôi đã xem. Nhưng thực ra... đó là tất cả những gì tôi đã xem. Tôi không mấy hứng thú với tiểu thuyết hay phim ảnh thời trung học. Tôi không có câu chuyện đặc biệt nào để chia sẻ. Vì vậy, tôi không có sở thích gì cả. Từ khi còn nhỏ. Tôi thường chỉ ngủ khi rảnh rỗi. Tôi ngủ, rồi thức dậy trong trạng thái mơ màng".

Yoshida: "Chúng tôi có thể diễn xuất tự do trong mọi tình huống, kiểu như người này đến chỗ tôi như thế này, nên tôi sẽ đáp trả như thế này và điều đó rất thú vị. Trên phim trường có rất nhiều sự ăn ý". Mọi biểu cảm, mọi cử động của Yoshida Mizuki đều giống hệt nhân vật Iwakuma Mako, ngay cả những chi tiết nhỏ, như cách cô ấy nhún vai: "Ban đầu, tôi suy nghĩ rất nhiều, kiểu như điều gì sẽ xảy ra với động tác này, rồi tôi bớt đi và thêm vào nhiều thứ khác nhau. Tôi thử nghiệm trên phim trường, rồi lại bớt đi và làm cho nó tự nhiên nhất có thể. Tôi cảm thấy như mình đang tự mình loại bỏ những thứ đó vậy. Tôi đã đọc manga "The World is Mine", tác phẩm chịu ảnh hưởng của Miruko. Nét vẽ rất độc đáo, và tôi nghĩ đó là một tác phẩm mang phong cách rất Miruko. Ngoài ra, có một đoạn Iwakuma nói, "Tình yêu đầu tiên của tôi là Charmander (từ Pokémon). Tôi không thực sự đồng cảm với cảm xúc của Iwakuma lúc đó (cười), nhưng tôi cũng nghĩ, đó là một trong những phẩm chất đáng yêu của cậu ấy khi nói ra những lời như vậy. Thời trung học, tôi thường đi karaoke với mẹ. Bà ấy thường hát những bài hát nhạc pop thời Showa, và tôi cũng bắt đầu thích những bài hát của Yamaguchi Momoe khi nghe bà ấy hát".

