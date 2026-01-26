Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kim Go Eun 'phủ sóng' trước thềm show thời trang Chanel tại Paris

Tuệ Nghi
SVO - Kim Go Eun gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào và tự nhiên trước thềm show thời trang Chanel tại Paris.

Kim Go Eun đang thu hút sự chú ý với vẻ quyến rũ của mình tại sân bay. Trên một diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã phản ứng trước vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút của nữ diễn viên khi cô được bắt gặp tại sân bay chuẩn bị khởi hành đến Paris để tham dự show thời trang cao cấp Chanel Xuân Hè 2026. Nhiều người nhìn thấy vẻ ngoài của cô tại sân bay đã mô tả tổng thể thần thái của cô là "tươi mới", "đáng yêu" và "dễ thương".

Thay vì chọn một bộ trang phục hào nhoáng, Kim Go Eun đã chọn phong cách giản dị nhưng ấm áp và hiện đại. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với bộ đồ Chanel màu đen và denim đơn giản, được nâng tầm bởi những phụ kiện thanh lịch nhưng tinh tế, bao gồm một chiếc túi xách và một chiếc khăn quàng cổ.

Với nụ cười e lệ và hồn nhiên, Kim Go Eun tự nhiên thu hút sự chú ý cả ở sân bay và trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng khen ngợi cô vì giữ được vẻ ngoài thoải mái, chân thật mà không cần dựa vào sự hào nhoáng giả tạo: Phong cách thật sự độc đáo, tươi tắn và trong trẻo… làn da của cô ấy thực sự tuyệt vời; Trang phục vừa vặn, nhan sắc, mọi thứ đều hoàn hảo…; Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, thực sự có một khí chất độc đáo; Cô ấy thực sự là mối tình đầu của mọi người…; Rất tinh tế và thanh lịch. Kim Go Eun thực sự rất đẹp; Làm sao cô ấy có thể cười đẹp như vậy?; Cô ấy giống như một chiếc bình sứ trắng nhỏ xinh; Trang phục đẹp, khuôn mặt cô ấy trong trẻo, mọi thứ đều đẹp; Cô ấy rất thuần khiết và xinh đẹp—làm sao mà từng đường nét đều đẹp đến vậy?; Trước đây, tôi không nhận ra, nhưng dạo này, vẻ ngoài giản dị, nhẹ nhàng của cô ấy trông thật quyến rũ và xinh đẹp; Cô ấy vẫn y hệt như hồi đóng phim 'Goblin'; Đường nét thanh tú, mềm mại, không cần trang điểm mà vẫn đẹp tự nhiên, như thể sinh ra đã đẹp vậy; Kim Go Eun có một khí chất riêng biệt. Cô ấy diễn xuất rất giỏi, chọn những dự án tốt, và tôi thực sự yêu thích tư duy diễn xuất của cô ấy; Tôi ghen tị với bộ trang phục của cô ấy quá. Nếu gặp cô ấy ngoài đời, chắc tôi sẽ quay lại hai lần, một lần vì tổng thể quá tuyệt vời, và một lần chỉ để ngắm khuôn mặt cô ấy; Sao Chanel lại hợp với cô ấy đến thế?; Tôi thực sự muốn diện đồ hiệu một cách tươi tắn, không quá phô trương như Kim Go Eun; Cô ấy diện Chanel từ đầu đến chân, nhưng lại không hề cảm thấy nặng nề chút nào; Cô ấy như một quả đào thật đáng yêu; Tôi ghen tị với vẻ đẹp tự nhiên của Kim Go Eun; Trong trẻo, thanh khiết và xinh đẹp quá...

Kim Go Eun sẽ trở lại mùa 3 của loạt phim 'Kim Yumi's Cells', vào ngày 13/4/2026, đóng cặp cùng Kim Jae Won và 'siêu phẩm' cùng Kang Dong Won trong 'Soul', dự kiến ra mắt trong năm 2027.
Tuệ Nghi
#Vẻ đẹp tự nhiên của Kim Go Eun #Thời trang Chanel tại Paris #Phong cách giản dị và thanh lịch #Phản ứng của cộng đồng mạng #Sự quyến rũ nhẹ nhàng và trong trẻo #Phong cách thời trang cao cấp #Ảnh hưởng của Kim Go Eun trong ngành giải trí #Giao diện sân bay và sự thu hút #Diễn xuất và khí chất riêng biệt #Ảnh hưởng của thời trang cao cấp đến hình ảnh

