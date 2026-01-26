Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jimin của BTS lập kỷ lục mới trong làng K-pop

Tuệ Nghi
SVO - Jimin của BTS vượt mốc 6,5 tỷ lượt stream trên Spotify, chỉ với các bài hát solo.

Trên nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, Jimin đã tích lũy được hơn 6,5 tỷ lượt stream, chỉ với 22 bài hát solo thuần túy được phát hành mà không có bất kỳ nghệ sĩ khách mời nào. Thành tích này khiến anh trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và duy nhất đạt được con số này chỉ thông qua các bài hát không hợp tác.

jimin.jpg

Theo hồ sơ Spotify của mình, Jimin đã phát hành tổng cộng 34 ca khúc, bao gồm cả các sản phẩm hợp tác, thu hút tổng cộng 7,945 tỷ lượt stream. Đáng chú ý, hơn 80% số lượt stream đó đến từ các bài hát solo của anh, cho thấy sức hút cá nhân mạnh mẽ của anh với tư cách là một nghệ sĩ.

jimin-1.jpg

Ca khúc chủ đề Who từ album solo thứ hai MUSE đã dẫn đầu thành công về lượt stream solo của anh. Bài hát này đã trụ vững trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard Hot 100 trong 33 tuần và đạt 2,25798 tỷ lượt stream trên Spotify tính đến ngày 24/1.

Ca khúc chủ đề Like Crazy từ album solo đầu tiên FACE cũng là một bài hát mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp solo của Jimin. Bài hát này trước đó đã làm nên lịch sử khi trở thành bài hát đầu tiên của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và hiện đã vượt qua 1,41979 tỷ lượt stream trên Spotify.

Thành tích album của nam thần tượng cũng ấn tượng không kém. FACE đã tích lũy được hơn 2,69 tỷ lượt stream trên Spotify, trong khi MUSE đạt 3,7 tỷ lượt stream trong thời gian ngắn nhất từ ​​trước đến nay đối với một album tiếng Hàn. Thông qua những kỷ lục này, Jimin một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một nghệ sĩ solo toàn cầu trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Tuệ Nghi
