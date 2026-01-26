'Ca sĩ tỷ view' Phan Như Thùy bày tỏ góc nhìn đời sống về một trào lưu quen thuộc của giới trẻ

SVO - Trong chương trình '24h nói thật', ca sĩ Phan Như Thuỳ đã bày tỏ quan điểm về vấn đề: 'Nuôi thú cưng theo trào lưu của giới trẻ'.

Phan Như Thùy là nữ ca sĩ được biết đến qua "bản hit" Nổi gió lên, đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút này đã đưa tên tuổi của cô nổi lên như một hiện tượng.

Trước đó, Như Thùy từng giành Á quân của hai cuộc thi âm nhạc là Tuyệt đỉnh song ca 2016 và Hãy nghe tôi hát 2021. Năm 2025, nữ ca sĩ Đà Nẵng gây bất ngờ khi ghi danh tham dự Miss Grand Vietnam và lọt vào top 10 chung cuộc.

Tại chương trình, Phan Như Thùy chia sẻ những ký ức gắn bó với thú cưng từ khi còn rất nhỏ. Nữ ca sĩ cho biết, lần đầu nuôi mèo là khi mới khoảng 4–5 tuổi. Dù còn bé, khoảnh khắc chứng kiến thú cưng ra đi đã để lại trong cô nỗi buồn và một ký ức đến giờ vẫn in đậm trong đầu.

Nữ ca sĩ cũng nhắc đến cuộc sống hiện tại, khi sống chung với hai người bạn, nuôi tổng cộng 5 chú mèo. Theo cô, những chú mèo ấy được chăm sóc kỹ lưỡng, gọi tên từng con và được yêu thương như những “đứa con”. Phan Như Thùy cho rằng, tất cả sự gắn bó ấy đều bắt nguồn từ tình yêu chân thành dành cho động vật.

Bàn về trách nhiệm của người nuôi thú cưng, Phan Như Thùy thẳng thắn cho rằng, khi đã đưa một sinh mệnh về nhà, người nuôi phải có trách nhiệm trọn vẹn. Cô từng chứng kiến thú cưng bị stress vì thiếu sự quan tâm và cho rằng, đó là điều rất đáng sợ. “Nếu cảm thấy mình không đủ thời gian, không đủ sự chăm sóc hay tình yêu, thì tốt nhất đừng bắt đầu”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Khép lại chương trình, Phan Như Thùy gửi gắm thông điệp đến khán giả rằng, việc nuôi thú cưng không chỉ giúp cuộc sống trở nên tích cực hơn, mà còn khiến con người sống chậm lại, dịu dàng và giàu yêu thương hơn.