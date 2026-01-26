Nhạc sĩ Hoài An khởi động mùa Valentine với ca khúc nghe là muốn tỏ tình luôn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - 'Cha đẻ' của những bản hit đình đám như 'Tình thơ', 'Tình khúc vàng', 'Khung trời ngày xưa'... vừa cho ra sản phẩm mang tên 'Yêu một chút cũng đâu có sao', được đầu tư công phu, kết tinh từ sự gặp gỡ giữa thi ca, giai điệu và tinh thần trình diễn live chuẩn mực.

Nhạc sĩ Hoài An được mệnh danh là 'hit maker đời đầu' với những sản phẩm gắn liền thế hệ 8X, 9X cũng như tạo nên tên tuổi của ca sĩ Đan Trường như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Khung trời ngày xưa, Đã không yêu thì thôi... Mới đây, anh đã cùng với em trai của mình là nhạc sĩ Hoài Phúc (tác giả của loạt hit: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng...) khởi động mùa Valentine 2026 cùng MV Yêu một chút cũng đâu có sao khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú. MV được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Lương Phan Hoàng, lựa chọn lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo.

still-2026-01-18-191702-821.jpg
Nhạc sĩ Hoài An ra mắt MV tối giản, tập trung vào âm nhạc.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên". Với sản phẩm lần này, Hoài An lựa chọn ba giọng ca nữ giàu cá tính: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.

Điểm đặc biệt của dự án là lựa chọn hình thức thu và trình diễn âm nhạc theo tinh thần “live” đúng nghĩa, với dàn nhạc gồm các nghệ sĩ tên tuổi: Minh Nhiên (Keyboard), Minh Hiển (Bass), Bảo Hiếu (Drum), Hoài An (Guitar) và Duy Lương (Piano/Arranger).

still-2026-01-18-191702-811.jpg
Các nghệ sĩ quốc tế mang đến trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới trong sản phẩm của Hoài An.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế hiện đang chơi nhạc tại TP. HCM gồm: Keith Beber (Percussion), Juan Anthony Reyes (Trumpet), Pierre Renaud (Saxophone) và Misha Krasnopolsky (Trombone) đã mang đến màu sắc jazz/pop hiện đại, tạo chiều sâu và chuẩn mực quốc tế cho bản phối.

Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc nhấn mạnh: “Yêu một chút cũng đâu có sao là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu ‘mì ăn liền’ mà tập trung vào giá trị nghe – nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc”.

3327786438522838666.jpg
Anh em nhạc sĩ Hoài An - Hoài Phúc.

Với sản phẩm âm nhạc này, nhạc sĩ Hoài An muốn chia sẻ một thông điệp trước thềm Valentine rằng: "Tình yêu không cần ồn ào hay chiếm hữu, đôi khi chỉ cần một chút rung động, một khoảnh khắc tựa vai hay ánh nhìn sẻ chia cũng đủ sưởi ấm tâm hồn con người".

