Các thành viên BTS thống trị bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thần tượng cá nhân tháng Một

SVO - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các thần tượng cá nhân trong tháng này. Theo đó, ba thành viên của BTS là Jimin, Jungkook và V đều chiếm lĩnh vị trí trong Top 5.
Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng của 1.730 thần tượng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 22/12/2025 đến ngày 22/1/2026.
Jimin của BTS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.780.962, đánh dấu mức tăng 26,20% so với tháng Mười Hai. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nam thần tượng gồm "ARMY", "MUSE" và "Who", trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất gồm "romantic", "long-running" và "return". Phân tích tích cực-tiêu cực của Jimin cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 92,86%. Jimin cũng là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên vượt qua mốc 6,5 tỷ lượt stream trên Spotify.
Jungkook của BTS đứng ở vị trí thứ tư, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 19,58% so với tháng trước. "Seven" của Jungkook cũng dẫn đầu bảng xếp hạng lượt stream trên Spotify trong số các bài hát phát hành năm 2023.
V của BTS đã lọt vào top 5 sau khi chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc 157,08% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu. Dân trong ngành đều kháo nhau: "Nếu V của BTS trở thành đại sứ thương hiệu, doanh số bán hàng không chỉ tăng mà giá cổ phiếu cũng sẽ tăng". V cũng vừa chuyển đến nhà mới và đang tích cực chuẩn bị cho album trở lại của BTS.
Jennie của BLACKPINK đã vươn lên vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 52,44% so với tháng trước.Jennie vừa hoàn tất lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" của BLACKPINK tại Tokyo Dome, Nhật Bản, từ ngày 16 đến 18/1. Trong khi đó, BLACKPINK sẽ phát hành mini-album thứ ba "DEADLINE" vào ngày 27/2, lúc 2h chiều (giờ Hàn Quốc). Đây là album đầy đủ đầu tiên của nhóm, sau khoảng 3 năm 5 tháng, kể từ album đầy đủ thứ hai "BORN PINK".
Jang Won Young của IVE vẫn giữ vững vị trí thứ ba với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 25,83% so với tháng trước. IVE sẽ phát hành album đầy đủ thứ hai, "REVIVE+", vào ngày 23/2.