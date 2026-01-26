Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Các thành viên BTS thống trị bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thần tượng cá nhân tháng Một

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các thần tượng cá nhân trong tháng này. Theo đó, ba thành viên của BTS là Jimin, Jungkook và V đều chiếm lĩnh vị trí trong Top 5.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng của 1.730 thần tượng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 22/12/2025 đến ngày 22/1/2026.

jimin.jpg
Jimin của BTS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.780.962, đánh dấu mức tăng 26,20% so với tháng Mười Hai. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nam thần tượng gồm "ARMY", "MUSE" và "Who", trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất gồm "romantic", "long-running" và "return". Phân tích tích cực-tiêu cực của Jimin cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 92,86%. Jimin cũng là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên vượt qua mốc 6,5 tỷ lượt stream trên Spotify.
jungkook.jpg
Jungkook của BTS đứng ở vị trí thứ tư, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 19,58% so với tháng trước. "Seven" của Jungkook cũng dẫn đầu bảng xếp hạng lượt stream trên Spotify trong số các bài hát phát hành năm 2023.
vbts.jpg
V của BTS đã lọt vào top 5 sau khi chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kinh ngạc 157,08% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu. Dân trong ngành đều kháo nhau: "Nếu V của BTS trở thành đại sứ thương hiệu, doanh số bán hàng không chỉ tăng mà giá cổ phiếu cũng sẽ tăng". V cũng vừa chuyển đến nhà mới và đang tích cực chuẩn bị cho album trở lại của BTS.
jennie.jpg
Jennie của BLACKPINK đã vươn lên vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 52,44% so với tháng trước.Jennie vừa hoàn tất lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" của BLACKPINK tại Tokyo Dome, Nhật Bản, từ ngày 16 đến 18/1. Trong khi đó, BLACKPINK sẽ phát hành mini-album thứ ba "DEADLINE" vào ngày 27/2, lúc 2h chiều (giờ Hàn Quốc). Đây là album đầy đủ đầu tiên của nhóm, sau khoảng 3 năm 5 tháng, kể từ album đầy đủ thứ hai "BORN PINK".
jang.jpg
Jang Won Young của IVE vẫn giữ vững vị trí thứ ba với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 25,83% so với tháng trước. IVE sẽ phát hành album đầy đủ thứ hai, "REVIVE+", vào ngày 23/2.
Tuệ Nghi
#Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thần tượng #Thành viên BTS nổi bật tháng Một #Tăng trưởng danh tiếng cá nhân nghệ sĩ #Phân tích chỉ số thương hiệu nghệ sĩ #Sự ảnh hưởng của BTS trong ngành giải trí #Xu hướng truyền thông và tương tác người hâm mộ #Thành tích nổi bật của các thần tượng Hàn Quốc #Phân tích tích cực tiêu cực của nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục