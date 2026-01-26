Dàn line-up album 'WeChoice 2025' sở hữu toàn 'tinh hoa hội tụ' của làng nhạc Việt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Album 'WeChoice awards 2025' quy tụ 27 nghệ sĩ, với đội hình trải dài nhiều thế hệ, nhiều phong cách, phản ánh rõ nét bức tranh đa dạng của V-pop đương đại.

Danh sách nghệ sĩ tham gia album này gồm nhiều tên tuổi như: Hải Bột, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, BigDaddy, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, MIN, Văn Mai Hương, Phúc Du, Phùng Khánh Linh, Vương Bình, CONGB, buitruonglinh, Orange, Jaysonlei, Ánh Sáng AZA, Saabirose, WOKEUP, Kai Đinh, TRID MINH, DuongK, HAROSÉ, Dlight, LV.KhanhHung, N.T.B, NewL, Minh Đạt Nguyễn.

ava-ngang.jpg

Đây được xem là đội hình “bảo chứng”, hội tụ từ những gương mặt quen thuộc với thị trường đại chúng cho đến các nghệ sĩ trẻ đang tạo dấu ấn rõ rệt trong dòng chảy âm nhạc hiện nay.

min.jpg

WeChoice awards chính thức trở lại với mùa giải 2025, mang chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Không chỉ là một giải thưởng thường niên, WeChoice qua từng năm vẫn giữ được vị thế đặc biệt, khi song hành giữa tinh thần nhân văn, khả năng bắt nhịp xu hướng của giới trẻ và những dự án âm nhạc có sức lan tỏa rộng rãi.

duc-phuc.jpg

Trong đó, album nhạc chủ đề gắn liền với mỗi mùa WeChoice từ lâu đã trở thành một “đặc sản” được công chúng trông đợi. WeChoice lựa chọn đầu tư nghiêm túc cho các sáng tác hoàn toàn mới, đồng thời, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu của từng giai đoạn.

van-mai-huong.jpg

Qua nhiều năm, các album WeChoice đã góp phần ghi dấu những cột mốc đáng nhớ của V-pop, khi khán giả có thể nhìn lại hành trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam thông qua chính những mùa giải này.

bigdaddy-1.jpg

Album WeChoice hằng năm thường được ví như một “dải ngân hà”, tập hợp những ngôi sao hàng đầu của làng nhạc ở từng thời điểm. Từ các nghệ sĩ hoạt động lâu năm, được xem là bảo chứng cho chất lượng, đến lớp nghệ sĩ trẻ đang định hình xu hướng và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ với khán giả trẻ.

orange.jpg

Tất cả được đặt chung trong một dự án âm nhạc thống nhất. Sự đa dạng này giúp album không bị đóng khung trong một màu sắc nhất định, mà luôn mang tinh thần cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm và dung hòa nhiều phong cách khác nhau.

buitruonglinh.jpg

Ở mùa giải 2025, WeChoice tiếp tục khiến cộng đồng yêu nhạc "đứng ngồi không yên", khi chính thức hé lộ album phòng thu gắn với mùa trao giải năm nay, với sự góp mặt của 28 nghệ sĩ.

phung-khanh-linh.jpg

Đây được xem là đội hình phản ánh rõ nét diện mạo V-pop hiện tại, nơi những nghệ sĩ hoạt động lâu năm, có vị thế vững chắc song hành cùng dàn nghệ sĩ trẻ dẫn đầu làn sóng thần tượng Việt, cùng các nhạc sĩ, producer có tiếng nói trên thị trường.

