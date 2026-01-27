Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lư Dục Hiểu thể hiện khả năng diễn xuất đáng chú ý trong 'Love Between Lines'

Từ Quyên
SVO - Bộ phim mới phát hành của iQiyi, với cốt truyện song song hai tuyến thời gian, đang nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất của cặp đôi Lư Dục Hiểu và Trần Tinh Húc.

Câu chuyện của hai dòng thời gian ảnh hưởng lẫn nhau trong Love Between Lines (tạm dịch là Yết Hí) tạo nên một vòng lặp tự sự tinh tế, mang đến cho người xem cảm giác khám phá và thích thú.

Diễn xuất của Trần Tinh Húc trong vai Tiêu Trĩ Vũ đã trở thành tâm điểm bàn luận. Anh không chỉ đóng hai vai mà còn thể hiện hoàn hảo sự tương phản giữa hai nhân vật này.

kpkd20-3f.jpg
w700d1q75cms-1.jpg

Trong vai Tiêu Trí Vũ năm 1998, Trần Tinh Húc hóa thân thành một diễn viên sân khấu đầy nhiệt huyết, vẻ ngoài của anh trong chiếc áo sơ mi trắng trên sân khấu gợi lên cảm giác cổ điển. Mặt khác, vai diễn năm 2026 của anh là một nhà đầu tư phim lạnh lùng và kín đáo, bề ngoài xa cách nhưng lại mang trong mình sự gắn bó sâu sắc với quá khứ của ông nội. Trong một cảnh anh tự nói chuyện với chính mình khi nhìn vào một bức ảnh cũ, ánh mắt biểu cảm đầy khao khát của Trần Tinh Húc đã lay động sâu sắc nhiều người xem.

abxzp4-3f.jpg
oqkvgz-3f.jpg

Lục Dư Hiểu cũng thể hiện khả năng diễn xuất đáng chú ý của mình. Nhân vật Hồ Tu của cô ban đầu tiếp cận vai diễn với tư duy của một diễn viên hiện đại, cố gắng "viết lại kịch bản" để thoát khỏi cốt truyện du hành thời gian. Tuy nhiên, trong những cảnh diễn cùng Tiêu Trí Vũ, cô dần dần đồng cảm với nhân vật và hoàn thành quá trình chuyển đổi từ phản kháng sang thấu hiểu.

Yết Hí thể hiện sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của nhà sản xuất. Vô số yếu tố báo trước trải dài qua các thời kỳ khác nhau được lồng ghép vào câu chuyện, làm tăng thêm sự thích thú cho khán giả.

Về khâu tái hiện bối cảnh, đoàn làm phim đã xây dựng một khung cảnh đường phố thực tế của khu phố cổ năm 1998, sử dụng 800 bộ trang phục để tái hiện chính xác những thay đổi về thẩm mỹ giữa hai thời kỳ. Từ tiếng còi của đoàn tàu xanh đến những chiếc điện thoại công cộng trên đường phố, từ mùi sơn phía sau sân khấu đến thiết bị thử giọng AI hiện đại, từng chi tiết đều tái hiện lại ký ức của thời đại đó. Đạo diễn Miêu Đích Thụ tiếp tục phong cách quay phim đẹp và mới mẻ của mình, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh như tuyết, mưa đêm, ánh sáng dịu nhẹ và quay chậm để tăng cường bầu không khí định mệnh và lãng mạn.

Bộ phim có nhiều cảnh quay mang tính nghệ thuật cao: cuộc đối đầu trong tuyết, nụ hôn dưới tán hoa anh đào, và cùng che ô dưới mưa. Mỗi cảnh quay đều được dàn dựng tỉ mỉ, tượng trưng cho sự mờ nhạt giữa thế giới thực và thế giới ảo. Những cảnh quay này không chỉ đẹp mắt mà còn là phương tiện quan trọng để thể hiện cảm xúc.

Về kinh phí sản xuất, mỗi tập phim được cho là có ngân sách 3,5 triệu nhân dân tệ. Các cảnh đường phố thời kỳ Cộng hòa được tái hiện hoàn toàn bằng bối cảnh thật, với chi phí thuê bối cảnh chính trung bình là 160.000 nhân dân tệ mỗi ngày. 350 bộ sườn xám và vest may đo riêng có giá hơn 3.200 nhân dân tệ mỗi bộ, với trang phục và đạo cụ chiếm 38% ngân sách, cao hơn 13% so với các tác phẩm khác cùng thời kỳ.

5vz5pv-3f.jpg

Bộ phim cũng hợp tác với một ứng dụng giải đố án mạng, cho phép người xem tham gia giải các câu đố du hành thời gian ngoại tuyến. Định dạng tương tác sáng tạo này đã thu hút hơn 500.000 lượt đăng ký trước, phá vỡ các rào cản xem phim truyền thống.

Mặc dù bề ngoài Yết Hí kể về câu chuyện tình yêu xuyên thời gian, nhưng cốt lõi của nó khám phá giá trị của cảm xúc ảo và cảm xúc thật. Khi một cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một "vở kịch" đã được sắp đặt trước, liệu những cảm xúc nảy sinh có chân thật? Đây là câu hỏi sâu sắc mà bộ phim đặt ra.

Từ Quyên
#Phim du hành thời gian #Diễn xuất đa dạng của Chen Xingxu #Khám phá xuyên thời gian và ký ức #Chủ đề cảm xúc thật và ảo #Thiết kế bối cảnh lịch sử chính xác #Tương tác khán giả qua trò chơi giải đố #Chuyển đổi nhân vật nhanh và ấn tượng #Chủ đề sáng tạo và thực tế trong phim #Phản hồi đa chiều của khán giả #Phong cách quay phim nghệ thuật và lãng mạn

