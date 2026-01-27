Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Kanna Hashimoto 'gây sốt' toàn cõi mạng ngay tập đầu tiên của 'Yandoku!'

Từ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình 'Yandoku!' do Kanna Hashimoto thủ vai chính đã vượt qua 3 triệu lượt xem trên TVer.

Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Yandoku! (phát sóng tối thứ Hai hằng tuần vào lúc 21h trên kênh Fuji TV), do Kanna Hashimoto thủ vai chính, đã vượt qua 3 triệu lượt xem trên TVer (tính đến ngày 23/1, lượt xem chỉ dành cho VOD- dịch vụ theo yêu cầu trên TVer, không bao gồm lượt xem trực tuyến và xem lại, cũng như các dịch vụ xem lại của đài truyền hình và các nền tảng khác).

16076767-615.jpg
Bác sĩ trẻ Tagami Kotoha (Kanna Hashimoto) được điều đến Trung tâm Y tế Vịnh Odaiba, Tokyo. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Kotoha gây xôn xao khắp bệnh viện khi cô tiến đến phòng nhân viên khoa phẫu thuật thần kinh. Ở đó, cô bắt gặp bác sĩ phẫu thuật thần kinh Otomo và bác sĩ tim mạch Murai đang tranh cãi và cố gắng đẩy một bệnh nhân cấp cứu cho nhau bất chấp tình huống khẩn cấp. Kotoha can thiệp, thẳng thừng quát mắng họ bằng giọng địa phương Gifu mạnh mẽ. Ngay lúc đó, Nakata Keisuke, bác sĩ từng cứu sống Kotoha, xuất hiện. Bối rối trước cuộc hội ngộ được mong chờ từ lâu, Kotoha vẫn làm theo chỉ dẫn của Nakata và đảm nhận ca phẫu thuật cho bệnh nhân cấp cứu. Với kỹ năng ấn tượng, cô đã thực hiện thành công thủ thuật đặt ống thông. Với tư duy từ một cô gái nổi loạn trở nên tích cực hơn, Kotoha tiếp tục đối mặt với bệnh nhân và vượt qua môi trường làm việc nghiêm ngặt của bệnh viện.

Đây không phải là một bộ phim y khoa giải trí mà nhân vật chính sử dụng "quyền lực anh hùng" áp đảo của mình để cải cách bệnh viện, mà là một bức tranh chân thực về thực tế của lĩnh vực y tế và các mối quan hệ con người, cho chúng ta thấy được những khó khăn của nhân vật chính như một người bình thường. Bộ phim khắc họa ý nghĩa của "chăm sóc y tế" đối với Kotoha, một cô gái nổi loạn thẳng thắn, và Nakata, một người đàn ông điềm tĩnh và chín chắn, cả hai đều không có gì phải dè dặt.

Từ Quyên
#Sức hút của 'Yandoku!' #Phim truyền hình Nhật Bản #Chuyện đời bác sĩ trẻ #Cải cách lĩnh vực y tế #Câu chuyện nhân vật chính #Thách thức trong ngành y #Chăm sóc y tế và mối quan hệ #Nội dung giải trí y khoa #Diễn xuất của Kanna Hashimoto #Phản ánh thực tế ngành y

Xem thêm

Cùng chuyên mục