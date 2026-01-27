Kanna Hashimoto 'gây sốt' toàn cõi mạng ngay tập đầu tiên của 'Yandoku!'

Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Yandoku! (phát sóng tối thứ Hai hằng tuần vào lúc 21h trên kênh Fuji TV), do Kanna Hashimoto thủ vai chính, đã vượt qua 3 triệu lượt xem trên TVer (tính đến ngày 23/1, lượt xem chỉ dành cho VOD- dịch vụ theo yêu cầu trên TVer, không bao gồm lượt xem trực tuyến và xem lại, cũng như các dịch vụ xem lại của đài truyền hình và các nền tảng khác).

Bác sĩ trẻ Tagami Kotoha (Kanna Hashimoto) được điều đến Trung tâm Y tế Vịnh Odaiba, Tokyo. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Kotoha gây xôn xao khắp bệnh viện khi cô tiến đến phòng nhân viên khoa phẫu thuật thần kinh. Ở đó, cô bắt gặp bác sĩ phẫu thuật thần kinh Otomo và bác sĩ tim mạch Murai đang tranh cãi và cố gắng đẩy một bệnh nhân cấp cứu cho nhau bất chấp tình huống khẩn cấp. Kotoha can thiệp, thẳng thừng quát mắng họ bằng giọng địa phương Gifu mạnh mẽ. Ngay lúc đó, Nakata Keisuke, bác sĩ từng cứu sống Kotoha, xuất hiện. Bối rối trước cuộc hội ngộ được mong chờ từ lâu, Kotoha vẫn làm theo chỉ dẫn của Nakata và đảm nhận ca phẫu thuật cho bệnh nhân cấp cứu. Với kỹ năng ấn tượng, cô đã thực hiện thành công thủ thuật đặt ống thông. Với tư duy từ một cô gái nổi loạn trở nên tích cực hơn, Kotoha tiếp tục đối mặt với bệnh nhân và vượt qua môi trường làm việc nghiêm ngặt của bệnh viện.

Đây không phải là một bộ phim y khoa giải trí mà nhân vật chính sử dụng "quyền lực anh hùng" áp đảo của mình để cải cách bệnh viện, mà là một bức tranh chân thực về thực tế của lĩnh vực y tế và các mối quan hệ con người, cho chúng ta thấy được những khó khăn của nhân vật chính như một người bình thường. Bộ phim khắc họa ý nghĩa của "chăm sóc y tế" đối với Kotoha, một cô gái nổi loạn thẳng thắn, và Nakata, một người đàn ông điềm tĩnh và chín chắn, cả hai đều không có gì phải dè dặt.