Truyền thuyết đô thị ‘Con ma nhà họ Hứa’ trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim ‘Lầu chú Hỏa’ khiến khán giả tò mò

SVO - Giai thoại truyền miệng 'Con ma nhà họ Hứa' (còn gọi là 'Oan hồn Hứa thị') trở lại trong 'hình hài' mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên 'Lầu chú Hỏa'.

Lời đồn “Oan hồn Hứa thị” tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh. Năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển câu chuyện truyền miệng này thành phim kinh dị Con ma nhà họ Hứa, với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm…

Mặc dù chỉ là phim đen trắng nhưng tác phẩm đã tạo nên "cơn sốt" phòng vé thời bấy giờ và được xem là một trong những tác phẩm kinh dị đầu tiên của điện ảnh Việt. Bộ phim nổi tiếng đến mức lưu truyền cho đến tận bây giờ và tên phim trở thành câu cửa miệng của người dân để ám chỉ những người nói mà không giữ lời.

Sau 5 thập kỷ, nhà sản xuất Runup Vietnam quyết định đưa giai thoại về "con ma nhà họ Hứa" trở lại màn ảnh rộng, với nhan đề Lầu chú Hỏa. Phim chính thức khởi quay vào những ngày đầu tiên của năm 2026 và dự kiến công chiếu Hè năm nay. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên góp mặt trong dự án, khiến công chúng càng thêm tò mò.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, dự án được ấp ủ hơn 5 năm mới hoàn thiện được kịch bản. Lấy cảm hứng từ câu chuyện quen thuộc, phim được đặt tên Lầu chú Hỏa nhằm khơi gợi sự hiếu kỳ theo giai thoại cách đây hàng chục năm. Theo lời đồn, tiểu thư út nhà chú Hỏa mắc bệnh lạ rồi qua đời, oan hồn không siêu thoát, lẩn khuất mãi trong căn nhà, khiến nơi đây phủ lên không khí rùng rợn cùng nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Đại diện nhà sản xuất cho biết “Con ma nhà họ Hứa” là một giai thoại lâu đời, gắn bó với nhiều thế hệ người dân. Việc đưa câu chuyện này trở lại màn ảnh rộng vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với ê kíp. Nhà xuất xuất sẽ kể lại câu chuyện theo một phong cách mới, phù hợp thị hiếu của khán giả đương đại, đồng thời vẫn giữ được sự bí ẩn và ám ảnh vốn có.