Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama trở thành 'những người đàn ông 20 tỷ yên'

Ngày 19/1, Lễ trao giải Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 49 đã công bố 15 giải thưởng và giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc nhất'. Bộ phim 'gây sốt' năm ngoái, National Treasure, với sự tham gia của nam diễn viên chính Ryo Yoshizawa, đã giành giải "Phim hay nhất", trong khi Ryusei Yokohama, Min Tanaka và Ken Watanabe được chọn là "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Tính cả các giải thưởng kỹ thuật, bộ phim đã giành tổng cộng 17 giải thưởng, nhiều nhất so với bất kỳ phim nào khác.

Ngay cả khi không làm việc, lúc nhận giải hay tham dự buổi tiệc ra mắt phim Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama vẫn đẹp như 'quốc bảo'.

Doanh thu phòng vé đã vượt quá 17,37 tỷ yên tính đến tháng Mười Một năm ngoái, vượt qua kỷ lục 17,35 tỷ yên của Bayside Shakedown 2: Shut Down the Rainbow Bridge! (phát hành năm 2003), bộ phim điện ảnh Nhật Bản người thật đóng có doanh thu cao nhất trước đó, lập kỷ lục mới lần đầu tiên sau 22 năm.

Bộ phim đang tiến rất gần đến việc trở thành phim điện ảnh Nhật Bản đầu tiên vượt qua mốc 20 tỷ yên.

Hơn sáu tháng sau khi ra mắt, phim đang càn quét các giải thưởng và sắp đạt được những thành tích lớn hơn nữa. "Thành công vang dội của bộ phim chiếu rạp Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Castle Arc Chapter 1: Akaza Returns ra mắt hồi tháng Bảy năm ngoái, đã khiến các phim điện ảnh Nhật Bản người thật đóng biến mất khỏi Top 10 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mọi thời đại. Tuy nhiên, với phiên bản IMAX bắt đầu chiếu vào ngày 16/1, khán giả đang quay trở lại với Kho báu quốc gia. Có vẻ như phim đang dần trở lại top 10. Nếu cuộc đua giải thưởng tiếp tục và thời gian phát hành được kéo dài đến khoảng mùa Xuân, nó có thể trở thành bộ phim chiếu rạp người đóng đầu tiên vượt qua mốc 20 tỷ yên. Rất hiếm khi một bộ phim người đóng lại thành công đến vậy, vì vậy, tôi thực sự hy vọng nó sẽ đạt được kỳ tích này ", một nhà phê bình phim nhận định.

Trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần, bắt đầu từ ngày 16/1, khi phiên bản IMAX bắt đầu chiếu, phim đứng thứ hai, chỉ sau 33 tuần kể từ khi ra mắt, sau bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, Zootopia 2. Tổng doanh thu phòng vé đạt 19,35 tỷ yên. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bộ phim vượt qua mốc 19,6 tỷ yên do Howl's Moving Castle (2024) nắm giữ, hiện đang đứng thứ 10 trong lịch sử bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Nhật Bản.

Triển lãm phim Kho báu quốc gia - Cơn sốt không bao giờ kết thúc, câu chuyện tiếp diễn, hiện đang được tổ chức tại Công viên Ginza Sony ở Tokyo, khai mạc vào ngày 7/1 và kéo dài đến ngày 28/1, thu hút đông đảo người xem ngay cả vào các ngày trong tuần.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Kho báu quốc gia là lượng người xem quay lại rất đông, bởi họ đến để trải nghiệm vẻ đẹp hình ảnh tuyệt vời của bộ phim. Một số người cho biết trên mạng xã hội rằng, họ đã xem phim hơn 50 lần. Với việc không có phim 'bom tấn' nào ra mắt trong một thời gian, có vẻ như sự nổi tiếng của Kho báu quốc gia sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài nữa và chỉ là vấn đề thời gian trước khi Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama trở thành "Những người đàn ông 20 tỷ yên".