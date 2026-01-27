Sau một năm hoạt động hết năng suất, DTAP và Hòa Minzy được vinh danh với những đóng góp ấn tượng cho nhạc Việt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tại giải thưởng 'Tinh hoa Việt', DTAP lập nên cúp đúp khi được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng là 'Nhà sản xuất âm nhạc của năm' và 'Album của năm'. Còn Hòa Minzy nhận hai giải 'Ca sĩ của năm' và 'MV của năm'.

Vượt qua nhiều tên tuổi khác, DTAP xuất sắc lập nên cú đúp với hai giải thưởng quan trọng là Nhà sản xuất âm nhạc của nămAlbum của năm. Tại chương trình, DTAP còn tham gia biểu diễn hai ca khúc tiêu biểu trong album Made In Vietnam là liên khúc Made In VietnamNhà tôi có treo một lá cờ cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi.

dtap-nha-san-xuat-am-nhac-cua-nam.jpg

Trong năm 2025, nhóm cho ra mắt 3 album gồm Theater of Dreams (hợp tác cùng ca sĩ Đông Nhi), album cá nhân Made In VietnamA beautiful mess (cùng ca sĩ Mai Phương). Không chỉ vậy, DTAP đã tham gia sản xuất tổng cộng 64 ca khúc, sáng tác 38 bài hát, hợp tác với 46 nghệ sĩ trong nước và 6 nghệ sĩ quốc tế. Điều này cho thấy khả năng làm việc và sức bền sáng tạo của bộ ba này.

dtap-album-cua-nam.jpg

DTAP là nhóm sản xuất âm nhạc đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong hành trình tham dự Sing! Asia 2025, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế.

lcn-3348.jpg

Nhiều tiết mục tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ngay sau khi phát sóng như Bóng phù hoa, bản mashup mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông Túy âm – Lục hải vi vương, phiên bản phối mới Lạc trôi hay ca khúc đề cao tinh thần đoàn kết Chopsticks. Bên cạnh đó, DTAP cũng là nhóm sản xuất gắn bó cùng Phương Mỹ Chi trong suốt hành trình Em xinh say hi.

lr620141.jpg

Hoà Minzy xuất sắc được xướng tên ở hạng mục "Ca sĩ của năm", đánh dấu một năm hoạt động nổi bật với nhiều sản phẩm gây tiếng vang và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm hoạt động bền bỉ và bứt phá của nữ ca sĩ, đặc biệt với những dự án mang màu sắc văn hóa Việt, chạm đến cảm xúc số đông khán giả.

618819219-25900791389607119-2194111199047263833-n.jpg

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng góp mặt trong Bắc Bling được vinh danh là MV của năm. Đây cũng là MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử V-pop. Với sự kết hợp của hiện đại và truyền thống, MV này đã gây tiếng vang lớn cho cả khán giả trong nước và ngoài nước, góp phần thúc đẩy giá trị văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

619179383-25900791776273747-2339046501330914359-n.jpg

Trên sân khấu, nữ ca sĩ xúc động khi nhận được giải thưởng lớn và người trao giải cho cô chính là nhạc sĩ Huy Tuấn. Đây là một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ cho cô, vì nhạc sĩ Huy Tuấn chính là người thầy đầu tiên dẫn dắt Hoà Minzy khi cô mới bắt đầu sự nghiệp.

Bình Nguyễn
