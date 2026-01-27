Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

AnhHI Thanh Cường liều lĩnh thực hiện thử thách của thầy giáo vì 'Thương câu dân ca'

SVO - Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long dành hơn 2 năm để cùng học trò của mình tạo ra các sản phẩm đậm chất dân gian nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Mới đây, album Thương câu dân ca của nhạc sĩ Quang Long kết hợp cùng ca sĩ AnhHI Thanh Cường vừa ra mắt đã tạo được chú ý của giới hâm mộ và khán giả. Album gồm 5 tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong vòng hơn một năm qua: Ngẫu hứng còn duyên (phát triển từ làn điệu Quan họ Còn Duyên), Tính chuyện trăm năm, Thương câu dân ca, Nghe tim mình rơi Chị hai sao đứng đầu đình. Năm ca khúc như năm mảnh ghép của một bức tranh âm nhạc mang đậm tinh thần dân gian Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là chất liệu Quan họ Bắc Ninh nhưng cũng đậm hơi thở đương đại.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long mong muốn mang nhạc dân gian tiếp cận một cách tự nhiên đến các bạn trẻ qua album &apos;Thương câu dân ca&apos; của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long mong muốn mang nhạc dân gian tiếp cận một cách tự nhiên đến các bạn trẻ qua album 'Thương câu dân ca' của mình.

Ca khúc chủ đề của album được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long phát triển thành MV, một thử nghiệm liều lĩnh mà anh dành cho cậu học trò cưng AnhHi Thanh Cường của mình. " AnhHi Thanh Cường sở hữu ngoại hình sáng, một giọng hát giàu cảm xúc, trong đó chất trữ tình không mang tính bi lụy hay dữ dội, mà man mác, chậm rãi, có sự ung dung và tiết chế. Chính sắc thái ấy đã rất gần với tinh thần của dân ca trữ tình Bắc Bộ, nơi cảm xúc được truyền tải bằng sự mềm mại, tinh tế hơn là phô diễn', nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

Vốn là một ca sĩ có nền tảng kỹ thuật vững vàng, từng gắn bó với dòng nhạc trữ tình - cách mạng, từng đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội và là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, cũng đã phát hành album Cho một cuộc tình lỡ với những ca khúc thuộc dòng nhạc xưa. Thanh Cường bước vào Thương câu dân ca như một cột mốc chuyển hướng quan trọng, thậm chí là một sự “thay máu” trong hành trình nghệ thuật.

&apos;Thương câu dân ca&apos; là bước thử nghiệm liều lĩnh của AnhHi Thanh Cường cùng thầy giáo.

'Thương câu dân ca' là bước thử nghiệm liều lĩnh của AnhHi Thanh Cường cùng thầy giáo.

MV Thương câu dân ca được thực hiện bằng công nghệ AI, với mong muốn có một sự hòa quyện giữa tinh thần truyền thống và đời sống công nghệ đương đại.

Những hình ảnh về áo Tứ thân và hội Lim được khắc hoạ sinh động trong MV.

Với Thương câu dân ca, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường đều không đặt ra tham vọng tạo nên một trào lưu hay mô hình mang tính áp đặt. Mong muốn của bộ đôi nghệ sĩ giản dị hơn, đó là góp thêm một gợi mở cho cách tiếp cận âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại.

Xuân Tiến
#Album Thương câu dân ca #Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long #Giọng hát hay Hà Nội

