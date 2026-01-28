Nam thần thế hệ mới Vương Tử Kỳ bất ngờ thông báo hoạt động solo, cho thấy một tầm nhìn mới

SVO - Khi khán giả vẫn còn xúc động đến rơi nước mắt khi được gặp lại Vương Tử Kỳ trong phần hai của bộ phim truyền hình trinh thám và bí ẩn lấy bối cảnh thời kỳ lịch sử 'ăn khách', 'The Imperial Coroner' thì nam diễn viên đột nhiên tuyên bố hợp đồng 8 năm của anh đã hết hạn. Vương Tử Kỳ sẽ không gia hạn và thành lập công ty riêng, hoạt động solo.

Trong ngành giải trí, việc chấm dứt hợp đồng thường kết thúc không tốt đẹp. Có vô số ví dụ về việc người nổi tiếng tranh giành tiền bạc và hợp đồng, tham gia những cuộc chiến trên mạng kéo dài, rồi cuối cùng kết thúc ở tòa án, dẫn đến thiệt hại cho cả hai bên. Sau khi chứng kiến ​​quá nhiều drama như vậy, cụm từ "chia tay trong hòa bình" dường như là một 'trò đùa' trong thế giới của danh vọng và tiền bạc.

Nhưng Vương Tử Kỳ đã biến điều này thành một "tấm gương tích cực". Sau 8 năm hợp tác, khi hợp đồng hết hạn, anh đã đưa ra một tuyên bố, không buộc tội, không phàn nàn, mà thay vào đó cảm ơn công ty vì sự hỗ trợ và phát triển trong quá khứ. Sau đó, anh nhanh chóng và dứt khoát dựng biển hiệu studio cá nhân của mình.

Cách xử lý này đòi hỏi sự tự tin và tầm nhìn rộng. Việc chấm dứt gia hạn hợp đồng của anh không phải là bốc đồng, đó là một sự chuyển đổi tự nhiên sau một quyết định xứng đáng, giữ gìn phẩm giá và tôn trọng quá khứ: "Anh ấy giỏi giải quyết công việc và luôn hoàn thành những gì mình bắt đầu".

Sự tự tin của anh ấy không phải tự nhiên mà có. Nhiều người biết đến Vương Tử Kỳ nhờ bộ phim web đình đám The Imperial Coroner . Vai diễn An Quận vương Tiêu Cẩn Du điềm tĩnh, thông minh và lễ phép, đã trở thành chuẩn mực cho kỳ vọng của nhiều khán giả về một nam chính trong phim cổ trang. Thông thường, sau một vai diễn đột phá như vậy, anh ấy sẽ nhanh chóng nhận một loạt phim tình cảm lãng mạn và phim cổ trang tương tự để tận dụng sự nổi tiếng và kiếm tiền nhanh chóng.

'The Imperial Coroner' ra mắt năm 2021 và nhận được điểm đánh giá 7.9 trên Douban. Cốt truyện rõ ràng, được đan xen tinh tế và diễn biến mạch lạc, với những nhân vật được khắc họa sống động và chân thực cùng những cuộc điều tra logic, khiến nó trở thành bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất năm. Một bộ phim web kinh phí thấp, với vốn đầu tư hàng chục triệu nhân dân tệ, bất ngờ trở thành hiện tượng về rating, nâng cao chất lượng và danh tiếng của thể loại phim web. Bốn năm sau, "The Imperial Coroner" chính thức được cấp phép phát hành vào ngày 29/7/2025, gồm 36 tập và được công chiếu độc quyền trên Tencent Video, bắt đầu từ 15/1/2026. Dàn diễn viên cũ trở lại, cùng với đạo diễn Lou Jian và tác giả kịch bản gốc Qingxian Yatou, đảm bảo tính liền mạch cho cốt truyện. Đội thám tử bốn người quen thuộc, gồm Vương Tử Kỳ, Tô Hiểu Đồng, Dương Đình Đông và Triệu Nghiêu Kha đã trở lại để giải quyết những vụ án bí ẩn.

Nhưng Vương Tử Kỳ đã không làm vậy. Anh ấy dường như khá "sợ" bị đóng khung vào một kiểu vai diễn, vì vậy đã dấn thân vào nhiều thể loại phim khác nhau để trau dồi kỹ năng. Trong điều kiện nhiệt độ dưới 0oC ở núi Trường Bạch, anh ấy đã quay phim The First Shot, chỉ mặc một bộ quân phục mỏng và nằm sấp trên tuyết. Để thể hiện tốt vai người lính tình nguyện Võ Vạn Lịch, anh ấy đã chịu lạnh đến mức mua bốn chiếc quần để mặc bên trong. Trong Bright Eyes in the Dark, anh ấy vào vai lính cứu hỏa Lục Minh Nhan, trải qua quá trình huấn luyện và ứng phó với các cuộc gọi, cảm nhận được sự khẩn cấp thực sự.

Và rồi còn có thám tử Chu Nhật Hàn trong Chase the Truth, thể hiện một vẻ quyến rũ mạnh mẽ và gai góc khác. Anh ta dường như cố tình "hành hạ" bản thân, cố gắng mài dũa những kỹ năng đã học được ở học viện thông qua nhiều vai diễn khác nhau. Bên cạnh sự chăm chỉ và tận tâm với nghề diễn xuất, Vương Tử Kỳ còn vô cùng đa tài. Đây không phải là hình tượng do công ty quản lý tạo ra mà là tài năng thực sự. Khi còn nhỏ, anh từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, tập luyện cùng Tôn Dương trong đội tuyển Chiết Giang. Anh chơi bi a giỏi đến mức có thể tham gia các giải vô địch trẻ, và cũng thành thạo bắn cung lẫn cưỡi ngựa.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là Vương Tử Kỳ có kỹ năng thư pháp tuyệt vời. Trong quá trình quay phim Truyền kỳ về các nhà thơ thời nhà Tống, anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh thư pháp mà không cần diễn viên đóng thế. Ngay cả sau khi đạo diễn hô "cắt", người ta vẫn thấy anh đang thảo luận về nét bút với ai đó. Những kỹ năng này có thể không phải là những kỹ năng nổi bật trong ngành giải trí, nhưng đối với một diễn viên, mỗi sở thích và kỹ năng thực sự bổ sung đều giúp anh hiểu và kết nối với nhân vật tốt hơn. Những kỹ năng tích lũy này mang lại cho anh sức mạnh nội tâm vượt xa những lời thoại và biểu cảm khi xuất hiện trên màn ảnh.

Chính nhờ kinh nghiệm tích lũy từ các bộ phim truyền hình trước đó mà Vương Tử Kỳ đã có thể thể hiện xuất sắc vai Hồ Tiểu Việt trong The Punishment, dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của anh khá hạn chế. Bộ phim là một tác phẩm hành động gay cấn, quy tụ dàn diễn viên tài năng như Hoàng Cảnh Du, Eric Wang, Lương Khiết... Hồ Tiểu Việt do Vương Tử Kỳ thủ vai đã nhảy từ mái nhà xuống ngay từ đầu phim, dùng cái chết của mình để khơi mào cuộc truy quét tội phạm có tổ chức. Vai diễn này rất khó thể hiện, thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của anh bị phân mảnh, và phạm vi cảm xúc lại rất rộng. Một màn trình diễn kém cỏi sẽ biến anh ta thành một công cụ để thúc đẩy cốt truyện. Nhưng, Vương Tử Kỳ đã nắm bắt hoàn hảo những khoảnh khắc quan trọng đó. Đứng trên mái nhà, ánh mắt anh chứa đựng sự tuyệt vọng, nhưng hơn thế nữa, là một quyết tâm sắt đá, đối mặt với người anh trai đến ngăn cản, nụ cười cuối cùng, yếu ớt của anh vô cùng phức tạp, một nụ cười xin lỗi, nhẹ nhõm và một sự tin tưởng thầm lặng: "Em giao phó phần còn lại cho anh".

Nụ cười ấy đã ngay lập tức làm tan nát trái tim của vô số khán giả, khiến nhân vật này, người đã chết khi còn quá trẻ, trở nên khó quên trong suốt bộ phim. Anh ấy không cố gắng chiếm lấy sự chú ý khỏi nhân vật chính, nhưng với diễn xuất cực kỳ xuất sắc, anh ấy đã biến 'Hồ Tiểu Việt" thành một "cái gai" tinh thần xuyên suốt toàn bộ bộ phim, khiến người ta cảm thấy thắt ruột mỗi khi nhắc đến nhân vật này.

Vương Tử Kỳ trong "In My Prime", phim về một thị trấn nhỏ vào những năm 1980, hai gia đình phải đối mặt với một vụ hoán đổi trẻ em bất ngờ giữa Qi Shi (Quan Hiểu Đồng), một cô bé dũng cảm mắc chứng bạch tạng, và Cao Xin (Vương Tử Kỳ), một cậu bé ngoan ngoãn được coi là hoàn hảo.

Vương Tử Kỳ trong "We Are the Future". Phim lấy bối cảnh là một cuộc thi bắn cung, hai thanh niên cùng tuổi đầy nhiệt huyết đến từ hai thời đại khác nhau đã gặp nhau. Chu Thiên Vũ (Vương Tử Kỳ) bất ngờ gặp tai nạn vào năm 1999 và qua đời năm 2000. Hai mươi năm sau, con trai ông, Chu Tinh Trần (Phó Vỹ Luân), người luôn nhớ thương cha, đã tìm thấy cây cung cũ của cha mình, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Chu Thiên Vũ, người gặp tai nạn năm 1999, đã du hành đến năm 2019, nơi ông gặp lại vợ và con trai mình. Bất ngờ đoàn tụ với gia đình, Chu Thiên Vũ nhận được tình cảm yêu thương của gia đình và khám phá ra điều kỳ lạ đằng sau "tai nạn" năm đó của mình.

Việc thành lập công ty riêng không phải là kết thúc. Gần như không nghỉ ngơi, Vương Tử Kỳ tham gia một dự án mới Red Dance Shoes. Nhìn lại tám năm qua của Vương Tử Kỳ, không có bất kỳ sự nổi tiếng đột ngột nào mà giống như một cuộc chạy marathon bền bỉ. Từ khi tốt nghiệp, ký hợp đồng với công ty, đóng những vai nhỏ, chờ đợi cơ hội, nắm bắt lấy nó, và rồi không bằng lòng, tiếp tục thử thách bản thân với những loại vai diễn khác nhau. Anh ấy dường như luôn hiểu rằng, trong nghề diễn viên, hào nhoáng chỉ là phù du, mà công việc và nhân vật mới là điều thực sự quan trọng. Vì vậy, anh không tạo ra scandal, không xây dựng hình tượng kỳ lạ, và thậm chí xử lý những việc đơn giản như chấm dứt hợp đồng, điều hoàn toàn có thể trở thành chủ đề 'nóng' một cách kín đáo và thực tế. Anh ấy dồn hết tâm huyết vào phim trường và các vai diễn. Trong ngành giải trí hiện nay, nơi mà người ta theo đuổi thành công nhanh chóng và bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng, cách tiếp cận này có vẻ hơi "vụng về" và chậm chạp. Nhưng chính nỗ lực "vụng về" này lại cho phép anh tiến từng bước với sự ổn định phi thường.