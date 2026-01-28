NMIXX lần đầu tiên làm được điều này với 'Blue Valentine'

Hơn ba tháng sau khi phát hành, NMIXX vừa đạt được một thành tích đáng kinh ngạc trên đài phát thanh Hoa Kỳ với ca khúc hit Blue Valentine. Vào ngày 27/1 (giờ địa phương), Billboard tiết lộ rằng, NMIXX đã lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Pop Airplay của Billboard, bảng xếp hạng đo lường số lượt phát hằng tuần trên các đài phát thanh Top 40 chính thống trên khắp Hoa Kỳ.

Trong tuần kết thúc vào ngày 31/1, Blue Valentine ra mắt trên bảng xếp hạng Pop Airplay ở vị trí thứ 38, trở thành bài hát đầu tiên của NMIXX lọt vào bảng xếp hạng này. NMIXX đã càn quét bảng xếp hạng Melon Top 100, các bảng xếp hạng hằng ngày và hằng tuần, thậm chí cả bảng xếp hạng hằng tháng trong tháng 11/2025, với ca khúc Blue Valentine, phát hành vào ngày 13/10 năm ngoái.