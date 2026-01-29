Ngôi sao' phim 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng' lần đầu đóng phim Việt cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh

SVO - Lấy cảm hứng từ truyền thuyết quỷ hút máu chốn non cao, 'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng' đánh dấu lần đầu 'ngôi sao' Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đóng phim kinh dị Việt, bên cạnh dàn diễn viên của Việt Nam như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh.

Thuộc thể loại kinh dị tâm linh, bộ phim được lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ huyền bí Phí Phông, vốn là những người bình thường sống giữa cộng đồng, nhưng mang trong mình đặc tính chuyên hút máu hoặc hút sinh khí người. Hình tượng Phí Phông được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân vùng núi cao phía Bắc, gieo rắc nỗi ám ảnh trong ký ức dân gian.

Trọng những hình ảnh đầu tiên của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý với những lát cắt diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Trailer còn hé lộ sự tham gia của NSƯT Hạnh Thuý trong tạo hình đáng sợ.

Đặc biệt, "ngôi sao" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng phim kinh dị, gây ám ảnh với ánh mắt quỷ nhập và nụ cười đầy tà khí. Cô hứa hẹn mang đến một vai diễn mang đậm dấu ấn Thái Lan khi lần đầu tham gia đóng phim Việt.

Sau khi ghi dấu bằng vai diễn nhiều chiều sâu trong Con kể ba nghe, Kiều Minh Tuấn nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của anh với đạo diễn Đỗ Quốc Trung, đồng thời cũng là lần đầu nam diễn viên bước vào địa hạt kinh dị.

Bên cạnh đó, Minh Anh cũng là gương mặt trẻ gây chú ý sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, tiếp tục mở rộng cơ hội diễn xuất với vai nữ chính trong phim Tết 2026 Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang. Phim sẽ là dự án điện ảnh tiếp theo, nơi nữ diễn viên 18 tuổi thử sức với vai diễn mang màu sắc mới lạ và nhiều thách thức.

Diệp Bảo Ngọc cũng không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt khi sở hữu 14 năm kinh nghiệm diễn xuất và góp mặt trong loạt phim trăm tỷ Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1&2...

Khác với những vai diễn quen thuộc trước đây, Diệp Bảo Ngọc xuất hiện trong phim này với hình ảnh thiên về cảm xúc nội tâm, không ồn ào, đặt nhân vật vào trạng thái sợ hãi, bất an trong bối cảnh mang đậm màu sắc tâm linh kinh dị Việt.