Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ngôi sao' phim 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng' lần đầu đóng phim Việt cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lấy cảm hứng từ truyền thuyết quỷ hút máu chốn non cao, 'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng' đánh dấu lần đầu 'ngôi sao' Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đóng phim kinh dị Việt, bên cạnh dàn diễn viên của Việt Nam như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh.

Thuộc thể loại kinh dị tâm linh, bộ phim được lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ huyền bí Phí Phông, vốn là những người bình thường sống giữa cộng đồng, nhưng mang trong mình đặc tính chuyên hút máu hoặc hút sinh khí người. Hình tượng Phí Phông được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân vùng núi cao phía Bắc, gieo rắc nỗi ám ảnh trong ký ức dân gian.

firstlook-poster.jpg

Trọng những hình ảnh đầu tiên của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý với những lát cắt diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Trailer còn hé lộ sự tham gia của NSƯT Hạnh Thuý trong tạo hình đáng sợ.

q3.png

Đặc biệt, "ngôi sao" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng phim kinh dị, gây ám ảnh với ánh mắt quỷ nhập và nụ cười đầy tà khí. Cô hứa hẹn mang đến một vai diễn mang đậm dấu ấn Thái Lan khi lần đầu tham gia đóng phim Việt.

q.png

Sau khi ghi dấu bằng vai diễn nhiều chiều sâu trong Con kể ba nghe, Kiều Minh Tuấn nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của anh với đạo diễn Đỗ Quốc Trung, đồng thời cũng là lần đầu nam diễn viên bước vào địa hạt kinh dị.

17.jpg

Bên cạnh đó, Minh Anh cũng là gương mặt trẻ gây chú ý sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, tiếp tục mở rộng cơ hội diễn xuất với vai nữ chính trong phim Tết 2026 Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang. Phim sẽ là dự án điện ảnh tiếp theo, nơi nữ diễn viên 18 tuổi thử sức với vai diễn mang màu sắc mới lạ và nhiều thách thức.

q2.png

Diệp Bảo Ngọc cũng không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt khi sở hữu 14 năm kinh nghiệm diễn xuất và góp mặt trong loạt phim trăm tỷ Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1&2...

16.jpg

Khác với những vai diễn quen thuộc trước đây, Diệp Bảo Ngọc xuất hiện trong phim này với hình ảnh thiên về cảm xúc nội tâm, không ồn ào, đặt nhân vật vào trạng thái sợ hãi, bất an trong bối cảnh mang đậm màu sắc tâm linh kinh dị Việt.

Thuận Tùng
#Kiều Minh Tuấn #Diệp Bảo Ngọc #Đoàn Minh Anh #Tee Yod: Quỷ ăn tạng #phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng #Nina Nutthacha Padovan #Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng

Xem thêm

Cùng chuyên mục