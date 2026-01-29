Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Taecyeon và Isomura Hayato 'sánh đôi' trong phim tình cảm lãng mạn Nhật Bản mới

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim tình cảm lãng mạn Nhật Bản mới của Taecyeon và Isomura Hayato, 'Soul Mate' đã xác nhận ngày công chiếu.

Netflix đã công bố danh sách nội dung năm 2026 của Netflix Nhật Bản, trong đó có bộ phim truyền hình Soul Mate của Taecyeon (2PM) và Isomura Hayato.

soulmate-still.jpg

Được viết và đạo diễn bởi Hashizume Shunki, Soul Mate kể về câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông kéo dài 10 năm, trải dài qua các thành phố Berlin, Seoul và Tokyo. Isomura Hayato sẽ vào vai Ryu Narutaki, một người đàn ông đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở Nhật Bản, trong khi Taecyeon sẽ vào vai Johan Hwang, một võ sĩ quyền anh chưa thể chữa lành những tổn thương tình cảm của mình. Sau khi Johan vô tình cứu mạng Ryu trong một nhà thờ ở nước ngoài, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người đàn ông đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi, khi họ dần dần hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu.

eyxj7y-3f.jpg
Bộ phim “Soul Mate” dự kiến ​​sẽ được phát hành vào ngày 14/5/2026.
Tuệ Nghi
#Phim tình cảm lãng mạn Nhật Bản #Chuyện tình đồng tính kéo dài 10 năm #Sáng tạo nội dung Netflix Nhật Bản #Diễn viên Taecyeon và Isomura Hayato #Câu chuyện tình yêu xuyên quốc gia #Chủ đề chữa lành và tự khám phá #Kịch bản và đạo diễn Hashizume Shunki #Ra mắt phim ngày 14 tháng 5 năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục