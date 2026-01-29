Taecyeon và Isomura Hayato 'sánh đôi' trong phim tình cảm lãng mạn Nhật Bản mới

Netflix đã công bố danh sách nội dung năm 2026 của Netflix Nhật Bản, trong đó có bộ phim truyền hình Soul Mate của Taecyeon (2PM) và Isomura Hayato.

Được viết và đạo diễn bởi Hashizume Shunki, Soul Mate kể về câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông kéo dài 10 năm, trải dài qua các thành phố Berlin, Seoul và Tokyo. Isomura Hayato sẽ vào vai Ryu Narutaki, một người đàn ông đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở Nhật Bản, trong khi Taecyeon sẽ vào vai Johan Hwang, một võ sĩ quyền anh chưa thể chữa lành những tổn thương tình cảm của mình. Sau khi Johan vô tình cứu mạng Ryu trong một nhà thờ ở nước ngoài, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người đàn ông đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi, khi họ dần dần hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu.