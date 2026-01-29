ALPHA DRIVE ONE lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí kể từ khi ra mắt

SVO - Nhóm nhạc nam tân binh đang lên ALPHA DRIVE ONE (Rio, Junseo, Arno, Gunwoo, Sangwon, Xinlong, Anxin, Sanghyun) đã lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí, kể từ khi ra mắt.

Những bức ảnh bổ sung từ bộ ảnh tháng Hai của họ với tạp chí thời trang và văn hóa Dazed đã được phát hành vào ngày 28/1, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ toàn cầu.

Trong các bức ảnh, ALPHA DRIVE ONE thu hút sự chú ý bằng vẻ quyến rũ trẻ trung lẫn sang trọng cùng một lúc. Di chuyển tự nhiên giữa các tâm trạng tương phản, các thành viên hài hòa cá tính cá nhân với phong cách tinh tế, để lại ấn tượng mạnh mẽ với mức độ thực hiện concept vượt xa vị thế tân binh của họ.

Bộ ảnh này đặc biệt đáng chú ý vì là sự hợp tác giữa thương hiệu xa xỉ Ý Miu Miu và ALPHA DRIVE ONE. Dễ dàng thể hiện phong cách thời trang cao cấp, nhóm đã khẳng định sự hiện diện của mình như những biểu tượng xa xỉ thế hệ tiếp theo.

Trong cuộc phỏng vấn kèm theo, ALPHA DRIVE ONE đã bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ thông qua từ khóa “ALWAYS, ALLYZ” (tên fandom chính thức). Trưởng nhóm Rio chia sẻ: “Chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ tình yêu thương của người hâm mộ, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình với lòng biết ơn sâu sắc”. Junseo chia sẻ thêm: “Điều quan trọng là không được xem nhẹ những gì mình có thể làm được ở mỗi thời điểm”.

Arno nói về việc duy trì “thái độ khiêm tốn và biết ơn,” trong khi Gunwoo cho biết: “Đọc thư của người hâm mộ giúp tôi trở lại với tâm trạng ban đầu". Sangwon bày tỏ: “Tôi hy vọng chúng tôi luôn có thể chân thành trên sân khấu như bây giờ” và Xinlong chia sẻ: “Tôi muốn tiếp tục hoạt động với một trái tim biết ơn”.

Anxin bày tỏ thêm: “Tôi sẽ không quên biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi, và tôi sẽ cố gắng hết sức”, trong khi Sanghyun bày tỏ tình cảm của mình dành cho người hâm mộ: “Tôi thường nghĩ rằng chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa. ALLYZ, chúng tôi thực sự yêu các bạn”.