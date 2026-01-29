NSƯT Tố Nga thực hiện album đầu tay cho học trò vì lý do đặc biệt

SVO - Sau nhiều nỗ lực, Quán quân của 'Tiếng hát Hà Nội 2024' cũng cho ra mắt được album đầu tay, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Mới đây, ca sĩ Mộc An chính thức phát hành album đầu tay mang tên Mộc An Vol.1 sau một năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2024'. Album được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol.1 còn như một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An: Giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt.

Nữ ca sĩ cho biết, nếu không có người thầy của mình, NSƯT Tố Nga thúc đẩy, “ép tiến độ” đối với cô học trò cưng thì có lẽ album chưa thể trình làng. Bởi lẽ, sau khi đăng quang Quán quân, Mộc An mải mê với việc học tập, đi diễn mà chưa có định hướng cho sự nghiệp. Muốn giúp học trò phát triển hơn sự nghiệp, NSƯT Tố Nga đã quyết định tạm gác những kế hoạch cá nhân để dồn tổng lực cho cô trò nhỏ thực hiện album đầu tay.

"Tôi biết ơn NSƯT Tố Nga đã không quản ngại rất nhiều khó khăn vất vả để hoàn thiện sản phẩm cho tôi cũng như đã đồng hành, định hướng con đường nghệ thuật cho tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ và yêu thương vô điều kiện như vậy”, Mộc An chia sẻ.

Ca sĩ Mộc An được cô giáo của mình dành tổng lực giúp thực hiện album đầu tay.

Album Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng đã đi cùng năm tháng, không có ca khúc mới. Quyết định hát những ca khúc cũ, thoạt nghe có vẻ “ngược dòng” nhưng thực chất lại là lựa chọn được tính toán kỹ lưỡng. Thực hiện sản phẩm đầu tay cho học trò, NSƯT Tố Nga mong muốn thông qua các ca khúc quen thuộc để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý, đặc biệt của Mộc An, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần không ngại thử thách của nữ ca sĩ trẻ trên con đường định vị bản thân.

NSƯT Tố Nga đánh giá cao giọng hát mà cô trò nhỏ của mình sở hữu.

Mộc An cho biết, mình thực hiện album này với tất cả tình yêu âm nhạc mà mình có. Trước đó, nữ ca sĩ từng được bố mẹ khuyên... dừng hát để về quê lập gia đình, do không còn khả năng chu cấp cho cô học tập. Nhờ có thầy cô, bạn bè giúp đỡ, Mộc An có những show diễn đầu tiên và tự trang trải được học phí cũng như cuộc sống tại thủ đô. Trở thành Quán quân của 'Tiếng hát Hà Nội 2024', Mộc An dần biến khó khăn thành động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình một cách mạnh mẽ. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ trẻ chia sẻ: “Thật sự đó là may mắn, quá may mắn!”.

Chính cách làm mới không gian âm nhạc và cách tiếp cận ca khúc đã giúp Mộc An không chịu áp lực so sánh khi thể hiện những bài hát gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước. Cô hát bằng sự thoải mái, tự tin, bằng cảm xúc và nội lực của chính mình. Album Mộc An Vol.1 là sự khởi đầu trên hành trình tìm kiếm và định vị bản sắc riêng trong làng nhạc của Mộc An. Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga vẫn có những tiếc nuối, khi không thể thực hiện album này thành bản đĩa than để phát huy tối đa giọng hát của Mộc An.