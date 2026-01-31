Học viên Học viện Quân y được miễn học phí và nhận phụ cấp tối đa 2,5 triệu/tháng

TPO - Tại chương trình tuyển sinh quân sự năm 2026, Học viện Quân y công bố nhiều chính sách đặc thù dành cho thí sinh trúng tuyển như miễn học phí, bảo đảm ăn ở, quân trang, phụ cấp tăng dần theo năm học, nhận học bổng giá trị lớn và cơ hội được đào tạo tại các nước có nền y học phát triển.

Học viện Quân y vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho hơn 1.200 học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 1.200 học sinh Thanh Hóa đã tham gia chương trình tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân y năm 2026.

Tham dự chương trình có Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, PGS.TS Nghiêm Đức Thuận - Chính ủy Học viện Quân y; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài Quân đội.

Tại chương trình, Học viện Quân y đã thông báo về nội dung tuyển sinh quân sự năm 2026, theo chỉ tiêu quy định của Bộ Quốc phòng, phân theo vùng miền và giới tính (10% nữ); công tác sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký vào hệ quân sự với các yêu cầu có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng (sức khỏe và chính trị), đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển.

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với hệ quân sự chỉ xét tuyển với thí sinh đã qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định Bộ Quốc phòng; đối với hệ dân sự đăng ký xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển phù hợp, thực hiện xét tuyển như các trường dân sự khác.

Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y, phát biểu tại chương trình.

Về phương thức xét tuyển, Học viện xét tuyển theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (nữ hệ Quân đội không quá 50% chỉ tiêu); xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT; xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Quân sự có đăng ký sơ tuyển).

Học viện Quân y cũng đã thông tin cụ thể đến các em học sinh về đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh; thủ tục đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển; công tác sơ tuyển tại các xã, huyện, đơn vị; nguyện vọng đăng ký, tiêu chuẩn quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển; nội dung, thời gian, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp…

Theo Học viện Quân y, đối tượng tuyển sinh vào Học viện gồm hạ sĩ quan - binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ 12 tháng trở lên; học sinh nam, nữ trong cả nước.

Học sinh THPT ở Thanh Hóa đặt câu hỏi tại chương trình tuyển sinh của Học viện Quân y.

Thí sinh là nam phải đạt chiều cao 1,63m và cân nặng 50kg trở lên; thí sinh là nữ có chiều cao 1,54m và cân nặng 48kg trở lên. Đối với những thí sinh bị cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10.

Thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự cấp phường/xã; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự đơn vị cấp trung đoàn, trong thời gian từ 1/3 đến 20/5.

Về độ tuổi của thí sinh, thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi; quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

Khoảng 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm sẽ được tuyển chọn để gửi đi đào tạo đại học tại một số quốc gia có nền y học phát triển như Nga, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ.

Cùng với đó, học viên còn được miễn học phí và bảo đảm đầy đủ chỗ ăn, ở, sinh hoạt, tài liệu học tập, quân tư trang cá nhân; được nhận phụ cấp từ khoảng 1,4 triệu đến 2,5 triệu đồng/tháng (tăng dần theo năm học, quân hàm); được cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân; kết thúc học kỳ, năm học dựa vào kết quả học tập và rèn luyện được xét tặng học bổng của Quỹ học bổng Vallet và IBS (10-20 triệu/suất học bổng).

Lãnh đạo Học viện Quân y giải đáp các câu hỏi của học sinh về thông tin tuyển sinh quân sự.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao quà tặng các đại biểu tham dự chương trình.

Khoảng 10-15% học viên sau tốt nghiệp đủ điều kiện thi tuyển và thi đỗ bác sĩ nội trú ở lại công tác tại Học viện Quân y sẽ có cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài (Singapore, Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Cuba, Trung Quốc…).

Học viên cũng được Bộ Quốc phòng phân công công tác về các các bệnh viện tuyến cuối của quân đội như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Viện Y học cổ truyền Quân đội và các đơn vị trong toàn quân.