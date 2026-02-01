Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thủ tướng: Đường lối đã đúng, triển khai phải nhanh, lấy hiệu quả làm thước đo

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, sáng 1/2.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành 9 nghị quyết chuyên đề liên quan các vấn đề quan trọng của đất nước và vừa trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đây là cơ sở quan trọng, cùng với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng để nước ta thực hiện tầm nhìn tới năm 2030 và năm 2045, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm.

“Các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định chủ trương, đường lối; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, khả thi và hiệu quả phát triển đất nước; với tư duy, tầm nhìn theo hướng nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, Thủ tướng khẳng định.

21ttgktnn.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Ngày 6/1, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết này.

Tại Phiên họp lần thứ nhất này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79, cùng một số dự thảo quan trọng khác.

Thủ tướng lưu ý, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đảm bảo các tài liệu thể hiện được quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

“Đường lối đã đúng, triển khai phải nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng”, Thủ tướng chỉ rõ.

Theo Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 79 được ban hành trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm đổi mới, cải cách trên nhiều lĩnh vực. Nghị quyết xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; có từ 1 - 3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới…

Đối với tổ chức tín dụng nhà nước, có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực của châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường…

Luân Dũng
