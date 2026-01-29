Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đào 'khủng' đổ bộ xuống phố

Thu Hiền

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gốc đào “khủng” với dáng thế độc lạ, giá trị cao được đưa xuống phố, tạo điểm nhấn rực rỡ cho thị trường hoa xuân Nghệ An.

Video: Đào “khủng” đổ bộ xuống phố hút khách.
tp-9.jpg
Ghi nhận ngày 29/1, nhiều chuyến xe chở đào Tết﻿ đã tập kết về các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An. Trong số này có không ít gốc đào cổ thụ được các nhà vườn đưa về từ Hưng Yên, Mộc Châu, Sơn La,...
﻿tp-8.jpg
tp-15-2153.jpg
Do kích thước lớn, thân cao, tán rộng nên việc vận chuyển các gốc đào cổ thụ đòi hỏi nhiều công đoạn và sự tính toán kỹ lưỡng. Từ khâu bốc xếp, cố định trên xe đến hạ cây xuống điểm trưng bày đều phải sử dụng máy cẩu chuyên dụng, kết hợp nhân công hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho cây và hạn chế hư hại.
tp-7.jpg
Anh Thành Công (chủ một điểm bán đào Tết trên đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú) cho biết, để có được những gốc đào đẹp, anh phải đi lấy hàng từ khá sớm, trực tiếp đến các vùng trồng đào truyền thống ở phía Bắc để tuyển chọn. "Đào cổ thụ﻿ không chỉ chọn theo dáng, thế mà còn phải xem lượng nụ, độ khỏe của cây. Nếu chọn không khéo, gặp thời tiết nắng nóng kéo dài, đào rất dễ nở sớm, khi đó vừa khó bán, vừa giảm giá trị”, anh Công chia sẻ.
﻿tp-12-2561.jpg
tp-1.jpg
Những gốc đào cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm, thân to, dáng bề thế, tán rộng và nhiều nụ được người chơi đào đặc biệt ưa chuộng. Không chỉ tạo điểm nhấn về thẩm mỹ, các gốc đào này còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, may mắn, góp phần làm không gian trưng bày thêm trang trọng, đậm không khí Xuân.
tp-16-7521.jpg
tp-5.jpg
tp-11.jpg
Tùy vào hình dáng, kích cỡ, tuổi thọ... mà các gốc đào có giá trị khác nhau.
tp-2.jpg
Bà Phạm Thị Lâm (chủ một điểm bán đào Tết trên đường 72m, phường Vinh Phú) cho biết, năm nay chi phí vận chuyển, nhân công và thuê mặt bằng đều tăng, trong khi các gốc đào cổ thụ có kích thước lớn đòi hỏi phải dùng xe cẩu, xe chuyên dụng nên giá thành đội lên đáng kể. “Năm nay mưa bão liên tục nên lượng đào cũng ít hơn các năm, giá cả vì thế cũng cao hơn. Người chơi đào ngày càng kỹ tính, họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để có cây đẹp, dáng độc, nhiều nụ, nở đúng Tết”, bà Lâm cho hay.
tp-3.jpg
Đáng chú ý, năm nay nhiều gốc đào được nhập về có số lượng nụ lớn, hứa hẹn bung nở đúng dịp Tết.﻿
tp-6.jpg
tp-4.jpg
Nhiều khách hàng xem, chụp ảnh đào.
tp-10.jpg
Theo các hộ kinh doanh, đào là loại cây cảnh có tính “nhạy thời điểm”, nếu đưa ra thị trường quá sớm trong điều kiện nắng nóng dễ nở hoa trước Tết, làm giảm giá trị. Vì vậy, khoảng giữa tháng Chạp được xem là thời điểm phù hợp để vận chuyển và trưng bày đào.
Thu Hiền
#đào #lễ hội #hoa xuân #thời trang #phố phường #Nghệ An #Tết Nguyên đán

