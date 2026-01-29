Đào 'khủng' đổ bộ xuống phố

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gốc đào “khủng” với dáng thế độc lạ, giá trị cao được đưa xuống phố, tạo điểm nhấn rực rỡ cho thị trường hoa xuân Nghệ An.
Do kích thước lớn, thân cao, tán rộng nên việc vận chuyển các gốc đào cổ thụ đòi hỏi nhiều công đoạn và sự tính toán kỹ lưỡng. Từ khâu bốc xếp, cố định trên xe đến hạ cây xuống điểm trưng bày đều phải sử dụng máy cẩu chuyên dụng, kết hợp nhân công hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho cây và hạn chế hư hại.
Những gốc đào cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm, thân to, dáng bề thế, tán rộng và nhiều nụ được người chơi đào đặc biệt ưa chuộng. Không chỉ tạo điểm nhấn về thẩm mỹ, các gốc đào này còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, may mắn, góp phần làm không gian trưng bày thêm trang trọng, đậm không khí Xuân.
Tùy vào hình dáng, kích cỡ, tuổi thọ... mà các gốc đào có giá trị khác nhau.