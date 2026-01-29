Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử phạt xe tải lắp thêm đèn, còi hơi

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp tài xế xe tải độ thêm đèn, còi hơi gây mất an toàn giao thông vào buổi tối.

a1-5776.jpg
Những chiếc xe tải lắp thêm đèn chiếu sáng công suất lớn khiến người đi ngược chiều bị chói mắt.

Tối 28/1, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc độ đèn, còi hơi gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực lối ra Đại lộ Thăng Long, hướng đi Trần Duy Hưng, tổ công tác phát hiện nhiều xe tải lắp thêm các dải đèn led màu vàng, trắng phía trước đầu xe.

a5-7285.jpg
Một xe tải bật dãy đèn phía trước.

Khi người đi ngược chiều gặp các phương tiện này gần như "mù tạm thời" khó có thể nhìn được đường phía trước do bị ánh sáng của đèn công suất lớn chiếu thẳng vào mắt.

a6-5819.jpg
a7.jpg
Đèn bi led được thay thế vào cụm đèn nguyên bản của xe.

Bị CSGT lập biên bản vi phạm, nam tài xế ô tô tải tên H.T.D trình bày, do thường xuyên đi đường đồi núi, sương mù nhiều nên lắp thêm đèn để tăng độ sáng. Khi vào thành phố bản thân quên không tắt đi.

"Đèn nguyên bản của xe không đủ độ sáng và không hoạt động nữa nên xe được thay thế đèn khác có độ sáng cao hơn vào" - tài xế D. cho biết.

Còn nam tài xế L.Q.H bị xử lý cả 2 lỗi là lắp thêm đèn chiếu sáng và còi hơi cho biết, do xe của mình to và còi nguyên bản của xe tiếng bé, khi bấm còi những xe xung quanh không đi gọn vào. Do đó, tài xế đã lắp còi hơi thay thế để tăng âm thanh lên.

"Khi ngồi trong xe tôi cũng nghe thấy tiếng còi to. Sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt tôi sẽ rút kinh nghiệm và về tháo ra" - tài xế H. nói.

a3-9512.jpg
a2-4347.jpg
Các trường hợp tài xế lắp thêm đèn chiếu sáng bị lực lượng CSGT lập biên bản.

Thiếu tá Phạm Văn Sơn - Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, thời gian qua có một số phương tiện ô tô lắp thêm đèn chiếu sáng, còi hơi khiến các phương tiện đi ngược chiều bị "mù tạm thời", tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Do đó, đối với các hành vi gây mất an toàn giao thông lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Đồng thời khuyến cáo các tài xế không lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước và phía sau xe, hay còi hơi... để bảo đảm an toàn giao thông.

Thanh Hà
