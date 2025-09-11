Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

CSGT Hà Nội hóa trang tóm gọn xe 'Hổ vồ' chế đèn, còi 'đại náo' đường phố

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 10/9 và rạng sáng 11/9, tổ công tác CSGT Hà Nội hóa trang dùng camera ghi hình, xử lý xe "hổ vồ" độ đèn chiếu sáng, còi hơi... bấm inh ỏi gây mất trật tự an toàn giao thông.

xe-2.jpg
Xe "hổ vồ" độ đèn chiếu sáng xung quanh xe gây chói mắt người đi đường.

Thời gian vừa qua, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện tình trạng xe tải chạy ban đêm và độ chế đèn chiếu sáng, lắp còi hơi... gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thậm chí, các xe này còn để biển số bám đầy bùn đất không thể đọc được chữ, số gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm.

xe-3.jpg
Tổ công tác dừng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo kế hoạch, đêm 10/9 và rạng sáng 11/9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử một tổ công tác mặc thường phục sử dụng xe máy tổ chức tuần tra lưu động, dùng camera ghi hình các xe tải vi phạm liên quan đến các hành vi trên.

Đây là khung thời gian có nhiều loại xe tải lưu thông trên các tuyến phố ra vào công trình xây dựng.

Sau khi có bằng chứng, tổ công tác công khai tiến hành dừng xe kiểm tra, xử lý. Quá trình làm nhiệm vụ, trong khoảng 21-23h, tổ công tác phát hiện 5 phương tiện vi phạm.

xe-4.jpg
CSGT hóa trang ghi hình vi phạm.

Điển hình, xe bê tông 29C- 848.XX, do N.H.K (SN 1984, trú xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) sử dụng còi liên tục gây mất trật tự an toàn giao thông. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Xe "hổ vồ" mang biển số 29F-037.XX lưu thông tại nút giao Láng - Trần Duy Hưng độ thêm đèn chiếu sáng ở gầm phía trước.

Tài xế H.N.L (SN 1997, quê Phú Thọ) thừa nhận biết việc độ đèn sẽ gây chói mắt cho người xung quanh. Nhưng vẫn độ chế đèn để dễ quan sát đường hơn.

xe-5.jpg
Tổ công tác công khai dừng phương tiện kiểm tra.

Ngoài ra, khi kiểm tra xe "hổ vồ" BKS 89C-340.XX, lái xe C.C.T (SN 1998, trú xã Như Quỳnh, Hưng Yên), tổ công tác phát hiện chở quá tải 20.3%. Tài xế này chính là chủ phương tiện và bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng.

xe-1.jpg
Một số phương tiện để bùn đất che lấp biển số.

Trung tá Nguyễn Khắc Bốn - Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, ban đêm thường có nhiều xe tải hoạt động, do đó, đơn vị tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến độ chế đèn, còi, chở quá tải...

Bên cạnh đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, việc hóa trang ghi hình các phương tiện vi phạm làm căn cứ xử phạt cũng phát huy tính hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm.

Thanh Hà
#CSGT Hà Nội #xe tải độ chế đèn #xe vi phạm trật tự an toàn giao thông #hóa trang ghi hình #xử phạt vi phạm giao thông #độ chế đèn chiếu sáng #chở quá tải #biển số xe che lấp #kiểm tra phương tiện ban đêm #quản lý trật tự an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục