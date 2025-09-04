Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Phát hiện xe tải chở gần 2.000 quạt, sạc điện không rõ nguồn gốc

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an xã Vật Lại phát hiện một xe tải vận chuyển gần 2.000 quạt, sạc điện không rõ nguồn gốc, kịp thời bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thu giữ.

Theo đó, khoảng 14h ngày 3/9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch trên Quốc lộ 32 (địa phận xã Vật Lại).

Quá trình công tác, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc có xe ô tô tải thùng kín màu trắng mang BKS 30M-221.XX vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng từ Sơn Tây về xã Vật Lại để tiêu thụ.

Ngay sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, tổ công tác đã phối hợp cùng Công an xã Vật Lại bố trí lực lượng, dừng, kiểm tra phương tiện nêu trên.

Xe tải chở hàng hóa không có nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe là P.Q.C (SN 1989, trú tại tại xã Vật Lại, Hà Nội) đang vận chuyển trong thùng xe nhiều thùng giấy có nhãn chữ nước ngoài.

Bên trong các thùng này chứa gần 2.000 sản phẩm đồ điện gia dụng, gồm quạt tích điện và sạc điện các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
