Khi Đệ nhất phu nhân Mỹ lên màn ảnh

TP - Giữa lúc Nhà Trắng quay cuồng với lạm phát, căng thẳng với Iran và những đợt truy quét nhập cư ồn ào, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lại chọn một lối đi rất riêng: đi xem phim. Không phải phim ai khác, mà là “Melania” - bộ phim tài liệu mới toanh, thời thượng và đắt đỏ, kể về chính bà trong 20 ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.

Bộ phim hứa hẹn “quyền tiếp cận chưa từng có” vào đời sống của một Đệ nhất phu nhân vốn nổi tiếng kín tiếng. Trailer mở ra bằng một khoảnh khắc rất Melania: bà gọi điện chúc mừng chồng, rồi thản nhiên thú nhận chưa xem bài phát biểu của ông, “để xem trên bản tin sau”. Nhẹ nhàng, xa cách vừa đủ - đó là phong cách quen thuộc.

Dài 104 phút, “Melania” theo chân Đệ nhất phu nhân Mỹ gốc Slovenia trong gần ba tuần cận kề lễ nhậm chức 20/1/2025. Thời trang, nghi lễ ngoại giao, công tác an ninh của Mật vụ - tất cả được xếp đặt gọn gàng như một cuốn sách ảnh chính trị.

Nhà sản xuất Marc Beckman khẳng định, đây “không phải phim chính trị”, mà là câu chuyện cá nhân, nơi khán giả có thể bắt gặp cả khiếu hài hước của Tổng thống.

Bà Melania Trump và ông Donald Trump trao nụ hôn gió tại lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1/2025. Ảnh: Getty Images

Phim ra mắt tại Trung tâm Kennedy ở Washington - nơi Tổng thống Trump vừa khẳng định quyền kiểm soát và giữ ghế chủ tịch. Trước đó, một buổi chiếu riêng diễn ra ngay tại Nhà Trắng với khoảng 70 khách mời là các doanh nhân. Đệ nhất phu nhân Melania gọi khoảnh khắc phát hành phim là “lịch sử” và nói bà “khiêm nhường” trước sự đón nhận, dù lịch sử ấy có giá không hề khiêm tốn.

Ngân sách khổng lồ, doanh thu tí hon

Amazon MGM Studios mua bản quyền phim “Melania” với giá 40 triệu USD, cộng thêm khoảng 35 triệu USD cho chiến dịch quảng bá hoành tráng - từ màn chiếu trailer đen trắng lên The Sphere (nhà hát hình cầu lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, ra mắt tháng 9/2023 với kinh phí 2,3 tỷ USD) ở Las Vegas đến hơn 1.500 rạp tại Mỹ.

So với chuẩn mực phim tài liệu, đây là con số khiến nhiều người phải dụi mắt: ngân sách quảng cáo gấp khoảng 10 lần các phim cùng thể loại. Chưa hết, bà Melania Trump giữ vai trò nhà sản xuất điều hành và được cho là nhận tới 70% khoản tiền mua bản quyền.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về bộ phim tài liệu “Melania”, ghi lại 20 ngày trước khi bà và chồng trở lại Nhà Trắng. Đoạn trailer cho thấy những khoảnh khắc chưa từng được công bố về quá trình chuyển đến Washington của gia đình và lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, tiết lộ vai trò của bà Melania trong các sự kiện diễn ra trên đường đi. “Melania” ra mắt quốc tế từ ngày 30/1/2026.

Bất chấp tuyên bố “vé bán hết nhanh lắm” từ Tổng thống Trump, dự báo doanh thu mở màn của phim về vợ ông lại khá dè dặt: 1-2 triệu USD (theo Boxoffice), lạc quan hơn thì 5 triệu USD (theo Puck News).

So với “Fahrenheit 9/11” (năm 2004) - phim tài liệu chính trị từng “đốt rạp” với doanh thu mở màn tương đương hơn 40 triệu USD theo thời giá, “Melania” có vẻ đi chậm, rất chậm. Ở London, rạp Vue Islington thậm chí chỉ bán được một vé cho suất chiếu đầu tiên. Trên mạng xã hội, ảnh chụp sơ đồ ghế trống lan truyền nhanh không kém poster phim.

Phim do ông Brett Ratner, đạo diễn loạt phim hành động hài “Rush hour”, thực hiện, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng vì các cáo buộc quấy rối tình dục (nhưng ông phủ nhận). Sự kết hợp này đủ để tạo thêm tranh luận, nhất là khi đạo diễn Ratner cũng chuẩn bị làm “Rush hour 4” trong bối cảnh các thương vụ Hollywood có dấu ấn phê duyệt từ chính quyền Tổng thống Trump.

Đạo diễn Brett Ratner từng là một trong những tên tuổi đình đám nhất của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ (đạo diễn các phim “Rush hour”, “The family man”, “Red dragon”, “X-Men: The last stand”, “Tower Heist”…). Ông đã không làm phim điện ảnh nào kể từ “Hercules” năm 2014 sau khi sáu phụ nữ, bao gồm hai nữ diễn viên Olivia Munn và Natasha Henstridge, cáo buộc ông quấy rối tình dục. Sau khi thực hiện phim tài liệu “Melania” (khởi chiếu tại rạp ngày 30/1 và trên nền tảng Prime Video vào cuối năm nay), ông Ratner sẽ đạo diễn phần 4 phim hành động hài “Rush hour” (Giờ cao điểm).

Câu hỏi lớn không nằm ở góc máy hay bảng màu, mà ở động cơ. Với ngân sách khổng lồ và triển vọng phòng vé khiêm tốn, không ít ý kiến cho rằng, thương vụ này giống một cách ghi điểm với Nhà Trắng hơn là một nỗ lực nghệ thuật. Bối cảnh nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump, nơi các mối quan hệ với đại gia công nghệ, nhà tài trợ và những khoản tiền lớn đổ vào các dự án gắn tên ông Trump, càng khiến nghi ngờ dày thêm.

Ông Ted Hope, cựu lãnh đạo mảng phim của Amazon, thẳng thắn gọi đây là “bộ phim tài liệu đắt nhất lịch sử mà không cần bản quyền âm nhạc”, và đặt câu hỏi: Nếu không phải lấy lòng, thì là gì?

“Melania” là một lát cắt được đánh bóng: thanh lịch, im lặng đúng chỗ và rất đắt. Phim có thể không khuấy đảo phòng vé, nhưng đã đủ khiến giới quan sát chính trị, điện ảnh bàn tán. Với bộ phim này, có lẽ điều thú vị nhất không chỉ nằm trên màn ảnh, mà ở những con số phía sau hậu trường.