Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh khu vực, để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Tehran không muốn gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ “giáng một đòn mạnh vào bất cứ ai có hành động khiêu khích”.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Trump thường xuyên nói rằng ông ấy đã điều tàu đến Trung Đông. Iran không nên sợ hãi trước những điều này, người dân Iran sẽ không bị kích động bởi những lời đe dọa này", Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói ngày 1/2, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Chúng tôi không phải là người khởi xướng và không muốn tấn công bất kỳ quốc gia nào, nhưng Iran sẽ giáng một đòn mạnh vào bất cứ ai có hành động khiêu khích”.

“Mỹ nên biết rằng nếu họ châm ngòi cho một cuộc chiến, lần này sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện hải quân ở Trung Đông sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục cảnh báo khả năng can thiệp quân sự nếu Tehran không đồng ý với thỏa thuận hạt nhân hoặc không chấm dứt việc kiểm soát các cuộc biểu tình.

Hiện tại, Hải quân Mỹ có sáu tàu khu trục, một tàu sân bay và ba tàu chiến ở Trung Đông.

Các cuộc biểu tình ở Iran xuất phát từ sự bất mãn trước chi phí sinh hoạt cao, nhưng đã leo thang thành một phong trào phản đối chính phủ quy mô lớn mà các lãnh đạo nước này mô tả là "bạo loạn" do phương Tây kích động.

"Những người biểu tình đã tấn công cảnh sát, các trung tâm chính phủ, các trung tâm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngân hàng, nhà thờ Hồi giáo, và đốt kinh Koran... Nó giống như một cuộc đảo chính", ông Khamenei nói và cho biết thêm rằng "cuộc đảo chính đã bị dập tắt".

Tehran xác nhận hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, nhưng khẳng định hầu hết trong số đó là thành viên của lực lượng an ninh và những người dân vô tội. Chính quyền Iran quy kết những hành động bạo lực của người biểu tình là "hành động khủng bố".

Iran và Mỹ đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo và đe dọa về hành động quân sự tiềm tàng, ngay cả khi các nhà lãnh đạo của hai nước để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Quan chức IRGC Ahmad Vahidi được hãng thông tấn Mehr dẫn lời nói rằng “đối phương” đang tìm cách tạo ra “không khí chiến tranh”. “Đây là một phần trong chiến dịch tâm lý của họ. Vì vậy, chúng ta không nên rơi vào cái bẫy này”, ông Vahidi nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - Ali Larijani - cho biết ngày 31/1: “Trái ngược với sự thổi phồng của truyền thông, các thỏa thuận cho các cuộc đàm phán đang tiến triển”.

Ông Trump cũng xác nhận cuộc đối thoại đang diễn ra, nhưng không rút lại những lời đe dọa trước đó, nói thêm rằng “chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nói ông tin rằng Iran sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa của mình thay vì đối mặt với hành động quân sự. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân, nhưng vấn đề tên lửa và khả năng phòng thủ của nước này sẽ không nằm trong chương trình thảo luận. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm 31/1, rằng “một cuộc chiến sẽ không có lợi cho Iran, Mỹ, hay khu vực”.